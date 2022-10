'Pantanal' acaba com beijo gay, defesa da natureza e tititi no Twitter

Zaquieu e Zoinho: beijo surpresa no último capítulo (foto: Globo/Reprodução)

Matheus Hermógenes e Ângela Faria

O final do remake de “Pantanal” seguiu o que era esperado: ficou entre os assuntos mais comentados no topic trends do Twitter mundial, com direito a memes nas redes sociais. Teve beijo gay, para surpresa geral da nação, casamentos, morte e redenção.





Se na década de 1990 o folhetim de Benedito Ruy Barbosa já chamava a atenção para a necessidade de preservar o bioma, o apelo ecológico, pode-se dizer, foi um dos “protagonistas do elenco” neste 2022, quando o Brasil atrai holofotes mundiais com queimadas, devastação de florestas e a progressiva destruição da Amazônia.



O novelista Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, atualizou, com sucesso, a trama criada pelo avô. Falou de ecologia, mas também de machismo, homofobia e intolerância. No último capítulo, José Leôncio (Marcos Palmeira) herdou a missão do pai, Joventino, o Velho do Rio (Osmar Prado), de ser o guardião do Pantanal.

José Leôncio, agora Velho do Rio, conta histórias da menina-onça para os netos (foto: Globo/reprodução)

Sela de prata

Exibido na sexta-feira (7/10), que será repetido neste sábado (8/10), o capítulo foi marcado pela emoção. Começou com a disputa pela sela de prata de Joventino. Vencida por Tadeu (José Loreto), a contenda deixou felizes até os derrotados Jove (Jesuíta Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos).



Mas a alegria do peão durou pouco, pois ele descobriu, ao ouvir a conversa de Filó (Dira Paes) e José Leôncio, que não tem o sangue do Rei do Gado – é filho adotivo do fazendeiro. O rapaz chegou a abandonar a fazenda, mas o Velho do Rio o convenceu a voltar, ao ouvir que é “filho do coração” do clã pantaneiro.

Paixão gay



Como é de lei nos folhetins, o último capítulo teve casamento – triplo. Subiram ao altar Filó e José Leôncio, Irma (Camila Morgado) e José Lucas, Zefa (Paula Barbosa) e Tadeu. Diferentemente da versão original, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré), que deixaram o Pantanal em 1990 para nunca mais voltar, compareceram ao casório.

Mas a surpresa geral ficou por conta de Zaquieu (Silvero Pereira), o rapaz gay alvo de chacotas da peãozada, que mostrou sua valentia enfrentando o vilão Tenório (Murilo Benício).



Bruno Luperi encontrou no coadjuvante Zoinho (Thommy Schiavo), funcionário da fazenda do Rei do Gado, o par perfeito para Zaquieu. Os dois peões trocaram um baita beijo na boca no último capítulo de “Pantanal”. Esse "spoiler" não vazou...



José Leôncio, como ocorreu na trama noventista de Benedito Ruy Barbosa, morreu do coração. Finalmente, se encontrou com o pai, que lhe transmitiu a missão de cuidar do Pantanal. Liderado pela viúva Filó, o funeral do patriarca, marcado pela tristeza, contou com o repique do berrante, a cargo dos três filhos.



Velho do Rio versão século 21, José Leôncio vagueia pelo Pantanal, assim como o pai fizera. Sete anos depois de sua morte, tem a companhia dos netos Maria e Antero, filhos de Jove e José Lucas. Conta histórias para as crianças, como a da moça que vira onça.

“The end” com Benedito

Final mais “família”, impossível. As duas crianças que fizeram o papel dos netos de Leôncio são filhas de Bruno Luperi e bisnetas de Benedito Ruy Barbosa, que, aliás, foi o narrador do encerramento de “Pantanal”.



“O homem é o único animal que cospe na água que bebe. O homem é o único animal que mata para não comer. O homem é o único animal que derruba a árvore que lhe dá sombra e frutos. Por isso, está se condenando à morte”, advertiu Benedito, do alto de seus 91 anos, no final do folhetim assinado pelo neto, de 34.