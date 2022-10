Isabel Teixeira diz que Maria Bruaca termina 'com ela mesma' em 'Pantanal'

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) foi a personagem feminina mais libertária de 'Pantanal' (foto: João Miguel Junior/Globo)

Na última semana de "Pantanal", que chega ao fim nesta sexta-feira (7/10), atores se despedem de personagens queridos do público. É o caso de Isabel Teixeira, que interpretou Maria Bruaca, a dona de casa que se libertou do machismo e conquistou o Brasil ao se reinventar como mulher, vivendo com gosto a própria sexualidade, sobretudo com homens mais jovens do que ela.

Isabel acha que o final feliz de Maria Bruaca se dá com ela mesma, independentemente do homem a seu lado. A atriz conversou sobre a personagem com Ana Maria Braga no programa "Mais você', na terça-feira (4/10).

A apresentadora comentou que Maria tem sofrido muito nos últimos capítulos, curiosa sobre o que vai acontecer com ela. Queria saber se Bruaca ficaria com o peão Alcides.



"A novela inteira é o processo de restauro dessa personagem", disse Isabel Teixeira a Ana Maria. "Vou te falar uma coisa que não é spoiler nem nada: Maria Bruaca, a Maria, acaba nessa novela com ela mesma. Porque quando a gente se encontra com a gente mesmo, a gente mesma, a gente pode estar com alguém", respondeu Isabel.

"A busca dela pela novela inteira foi essa. E assim, eu acho que ela se encontra com ela mesma", enfatizou. A resposta de Isabel arrancou suspiros de Ana Maria e de Louro José. O simpático bichinho até comentou: "Que lindo!".