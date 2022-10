Drica Moraes diz que 'luto' dos fãs de 'Pantanal' é normal

Drica Moraes está de volta às novelas como Núbia em 'Travessia', a substituta de 'Pantanal' que estreia na segunda-feira (10/10) (foto: Fabio Rocha/Globo)

Após um hiato de sete anos (a última trama foi 'Verdades secretas'), Drica Moraes, de 52 anos, está de volta às novelas. Mãe de Ari (Chay Suede), Núbia é o nome da personagem da atriz em ''Travessia'', que assume não estar tão preocupada com os possíveis "órfãos de 'Pantanal'" em rejeitar a próxima novela das nove da Globo.



"O luto é normal de uma obra para outra. Existe ainda mais depois de um sucesso estrondoso. Mas isso é um problema do público e não meu. Da minha parte, e acredito de todo o elenco, tem muita alegria e dedicação. As pessoas precisam se abrir para o novo. Sempre."



Drica é do time que defende a personagem e descarta o rótulo de vilã. "Ela é a mãe que quer o melhor para o filho. Esse melhor para ela é uma questão de ter, de conquistar bens materiais. Nesse sentido de ver o herdeiro bem, ela pratica alguns atos vistos e considerados como antagonistas", observa.

"O negócio dela é a segurança. Coisa que nunca teve na vida. A Núbia é uma sobrevivente,como várias mulheres neste país", disse a atriz, durante a coletiva sobre a novela de Glória Perez, na terça-feira (4/10).



Drica contou que depois de atuar um bom tempo em série, estava com saudades de fazer uma novela. "Adoro a agilidade que se tem ao gravar uma novela. O improviso e o jogo de cintura em cena me fascinam."