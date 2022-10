Mostra em BH destaca o cinema feito por mulheres na Espanha

Além de “Breathe” (2021), a programação conta com “Destello bravío” (2021), de Ainhoa Rodríguez; “Canto cósmico. Niño de elche” (2021), de Leire Apellaniz e Marc Sempere-Moya; e “¿Qué hicimos mal?” (2021), de Liliana Torres. Os quatro longas jogam com os limites da ficção e do documentário.

A sessão dedicada a curtas-metragens reúne “Panteres” (2020)”, de Érika Sánchez; “Precaritystory” (2021), de Lorena Cervera e Isabel Seguí; e “Quebrantos” (2020), de María Elorza e Koldo Almandoz.

“São três peças com protagonistas femininas para configurar uma proposta muito interessante sobre as diversas possibilidades expressivas disponíveis no mundo do formato de curtas-metragens em cinema, além de reforçar o protagonismo das mulheres neste cenário”, declarou o coordenador-geral do Instituto Cervantes de Belo Horizonte, Manuel Valenzuela.

Ingressos gratuitos podem ser retirados no site https://www.diskingressos.com.br, na semana da sessão programada, ou na bilheteria, meia hora antes do início do filme. Informações e programação completa em https://belohorizonte.cervantes.es.