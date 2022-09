Mineira radicada no Rio estreia show solo em Belo Horizonte, amanhã

Laura elogia o trabalho de Chico Brown na produção do repertório de seu show (foto: Marcelo Rodolfo/Divulgação)





Mineira de nascimento, mas radicada no Rio de Janeiro há 12 anos, a cantora Laura inaugura nova fase em sua carreira com show no Memorial Minas Gerais Vale, nesta quinta-feira (29/9). Percussionista e vocalista da banda carioca Foli Griô Orquestra, a artista se aventura em carreira solo em seu primeiro show individual na capital mineira.









Laura diz que tem “circulado muito, em vários lugares” e se espanta ao perceber como não conhece as pessoas de sua cidade. “Isso mexeu muito comigo quando eu fui me dando conta", afirma.





Em seu primeiro show solo da carreira, Laura estará acompanhada por Zé Motta, na guitarra e violão, e Débora Costa, na percussão. A apresentação também conta com participação especial de Pajé, no trompete. O repertório abrange músicas autorais, músicas de amigos e músicas mais conhecidas, como composições de Duda Beat, Maurício Tizumba e Chico César.





"Eu não tenho nada lançado. Isso é uma coisa engraçada, porque hoje em dia a galera lança primeiro, depois faz show e eu estou fazendo o contrário. As pessoas vão ao show, me perguntam onde escutam as músicas e eu falo que é só ali, porque eu não tenho nada gravado. Eu já gravei, na verdade, só não consegui lançar ainda, mas assim que conseguir vou lançar um EP.”





A cantora diz que sempre dá preferência aos ritmos brasileiros, foco de sua pesquisa na Foli Griô Orquestra. Mas o repertório abrange também um pouco de jazz, blues e rock'n'roll, sempre misturados com a cultura popular brasileira, segundo ela. A produção do repertório tem assinatura de Chico Brown, filho de Carlinhos Brown e neto de Chico Buarque. "Ele é um cara superjovem, bem mais novo do que eu, mas ele é um cabeção incrível. É impressionante”, comenta.





As demais tarefas relacionadas ao show são todas executadas por Laura. "Quando você pensa na palavra independente, esse é o nome. É dirigido por mim, é produzido por mim, é organizado por mim. É muita vontade de fazer. É muito legal fazer um show gratuito, para as pessoas poderem ir e ter acesso. O meu maior convite é para que as pessoas venham me conhecer," diz.

LAURA





*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes Show da cantora, nesta quinta-feira (29/9), às 20h, no Memorial Minas Gerais Vale, Praça da Liberdade, 640. Ingressos gratuitos, limitados a um par por pessoa.