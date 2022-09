Festival de Corais vai a centro cultural na Pampulha e Conservatório UFMG

A edição 2022 do FIC – Festival Internacional de Corais tem como tema “Liberdade”, em homenagem ao bicentenário da Independência do Brasil e aos 200 anos do “Hino da Independência”, composto por Dom Pedro I, com letra de Evaristo da Veiga (1799-1837).O FIC 2022 contempla também os 50 anos do Clube da Esquina, que exaltou a liberdade em diversas canções, como “Coração civil”, de Milton Nascimento e Fernando Brant: “Quero a liberdade, quero o vinho e o pão/ Quero ser amizade, quero amor prazer/ Quero nossa cidade sempre ensolarada/ Os meninos e o povo no poder/ Eu quero ver”