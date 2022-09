Mostra no Cine Humberto Mauro destaca a obra do diretor Blake Edwards

Audrey Hepburn em "Bonequinha de luxo", filme que será exibido hoje (foto: Paramount/reprodução)

Mostra dedicada à comédia, em cartaz no Cine Humberto Mauro, homenageia o diretor americano Blake Edwards, que completaria 100 anos em 2022. Multitalentoso, ele foi também roteirista e produtor. Mostra dedicada à comédia, em cartaz no Cine Humberto Mauro, homenageia o diretor americano Blake Edwards, que completaria 100 anos em 2022. Multitalentoso, ele foi também roteirista e produtor.









De acordo com ele, a seleção de filmes destaca obras mais relevantes da carreira de Edwards (1922-2010), além de filmes que o influenciaram, que ficarão disponíveis na plataforma de streaming do Cine Humberto Mauro. É o caso de “Vamos à América” (1935) e “As três noites de Eva” (1941), de Leo McCarey e Preston Sturges, respectivamente.





Entre os clássicos de Edwards em cartaz estão “Bonequinha de luxo” (1961), a franquia “Pantera Cor-de-Rosa” (1963, 1975, 1976), “Vítor ou Vitória?” (1982) e “Vício maldito” (1962).





“Blake Edwards não é um diretor tão comentado, a figura dele. Os filmes são mais comentados do que o cineasta, uma injustiça. Por isso a mostra vai passar os filmes mais famosos, chamando o público para conferir os outros que ele realizou”, afirma Miranda.

Filmografia vai do terror ao faroeste

O curador explica que a filmografia de Edwards não se limita à comédia, abarcando também terror, musical, melodrama e faroestes. O longa de terror “Escravas do medo” (1962) será comentado pelo professor e cineasta José Ricardo Miranda Júnior, em 11 de outubro.





“É legal entender como Edwards constrói a comédia e usa isso para fazer filmes de outros gêneros. Boa parte da graça é ver o personagem se dar mal e se atrapalhar. Ele trabalha muito com a comédia física, herdada de Buster Keaton e de Charles Chaplin”, comenta Miranda.





“Vício maldito” fala sobre o vício em álcool, mas os personagens são colocados em situações caóticas, como os personagens da comédia. “O tom que ele dá para esse caos é um tom mais pesado, de melodrama. Há também a construção de colocar personagens na anarquia, na confusão”, diz Vítor Miranda.





Na próxima sexta-feira (30/9), Virgínia Carvalho vai analisar o viés psicológico e autobiográfico da narrativa de “Mulher nota 10” (1979), na sessão comentada do projeto Cinema e Psicanálise. A programação completa da mostra e os filmes on-line estão disponíveis no site do Cine Humberto Mauro.





CENTENÁRIO BLAKE EDWARDS

» TERÇA (27/9)

18h15: “Bonequinha de luxo” (1961)

20h30: “Vício maldito (1962)





» SEXTA (30/9)

15h: “A Pantera Cor-de-Rosa” (1963)

19h30: “Mulher nota 10” (1979). Sessão comentada pela psicanalista Virgínia Carvalho





» SÁBADO (1º/10)

15h: “A volta da Pantera Cor-de-Rosa” (1975)

17h15: “A nova transa da Pantera Cor-de-Rosa” (1976)

19h30: “Vítor ou Vitória?” (1982)





. Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes. Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro. Entrada franca





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria