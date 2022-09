Com histórias reais, peça feminista do Grupo dos Dez volta aos palcos de BH

Inspirada em livro da americana Angela Davis, peça aborda a solidão da mulher negra, além de sua luta contra o machismo e o racismo (foto: Divulgação)





Com referência teórica no livro “Mulher, raça e classe”, de Angela Davis, a peça aborda a luta feminista sob a perspectiva da militância negra feminina, a partir de histórias e relatos reais.





A montagem aborda a luta, solidão e resistência da mulher negra contemporânea contra o machismo e o racismo. A peça tem direção-geral e atuação de Bia Nogueira, direção musical de Débora Costa e traz no elenco Andrea Rodrigues, Juliene Lelis e Kátia Aracelle.

A nova temporada conta, também, com o grupo multicultural As Melíades, formado por Adriana Ferreira, Ita Ferreira, Lau Fernandes, Polly Andreys, Ravana Jesus, além das participações especiais de mulheres de comunidades periféricas de BH. A entrada é gratuita, mediante retirada de senha no local. Após as apresentações será realizado o debate “Representatividade nas artes: Limites e perspectivas”.