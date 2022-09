Peça '68' se propõe a discutir a ditadura militar com jovens do século 21

Espetáculo do Grupo Companhia de Teatro aborda a resistência ao regime militar em Minas Gerais (foto: Companhia de Teatro/acervo)



O espetáculo "68", do Grupo Companhia de Teatro, inicia nova temporada nesta quinta-feira (22/9), em BH, com apresentações na sexta (23/9) e sábado (24/9), às 20h, e no domingo (25/9), às 19h, no Teatro Marília (Avenida Alfredo Balena, 586 – Santa Efigênia).





A partir de dramatização de situações familiares, relações no ambiente escolar e acontecimentos cotidianos na época da ditadura, o espetáculo estabelece relações entre as pautas que permeavam o imaginário naquele período e questões levantadas pelo senso comum na atual realidade sociopolítica brasileira.

Ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Há também o valor promocional único de R$ 21, no caso de compras antecipadas pelo site www.diskingressos.com.br ou na bilheteria do teatro, a partir de duas horas antes da apresentação.