Semana do Cinema tem preço promocional de R$ 10 até 21 de setembro

O mineiro "Marte Um", que vai brigar por uma vaga para o Brasil no Oscar, está entre os títulos em cartaz cujo ingresso tem preço único de R$ 10 (foto: Embaúba Filmes/Divulgação)

As salas da rede Cineart e as do UNA Cine Belas Artes, em BH, cobrarão ingressos ao preço único de R$ 10 desta quinta-feira (15/9) até o próximo dia 21/9.

A iniciativa faz parte da Semana do Cinema, campanha idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com o intuito de celebrar a volta do público às salas de cinema, após a crise sanitária.Em Belo Horizonte e região metropolitana, os cinemas que aderiram à campanha, além do UNA Cine Belas Artes, foram Boulevard Shopping, Shopping Cidade, Ponteio Lar Shopping, Shopping Del Rey, Minas Shopping, Via Shopping, Shopping Contagem e Itaú Power Shopping. Neles, combos de pipoca e refrigerante também terão desconto.Os preços promocionais são válidos para qualquer filme que esteja em cartaz, tanto em 2D quanto em 3D (só estão fora da campanha as salas Imax).

No UNA Cine Belas Artes, os títulos em exibição são: “Não! Não Olhe!”, “Marte Um”, “Maria – Ninguém sabe quem sou eu”, “O próximo passo” e “Aquilo que eu nunca perdi”, além da programação do festival Imagens do Inconsciente.



As salas Cineart exibem “Rogue One – Uma história Star wars”, “Uma pitada de sorte”, “Top Gun: Maverick”, “Thor – Amor e trovão”, “Predestinado”, “Minions 2 – A origem de Gru”, “Não! Não olhe!”, “DC Liga Superpets”, “O telefone preto”, “Órfã 2 – A origem”, “Homem-Aranha: Sem volta para casa – Versão estendida”, “Moonage daydream”, “Ingresso para o paraíso”, “Um lugar bem longe daqui”, “O lendário cão guerreiro”, “Minha família perfeita” e “Pinocchio – O menino de madeira”.