Curta Circuito começa hoje (15/9) com edição presencial dedicada à comédia

A atriz Mina Nercessian protagoniza o filme 'Solteira quase surtando' (foto: Curta Circuito/divulgação)

A 22ª Mostra de Cinema Curta Circuito começa nesta quinta-feira (15/9), em BH. Dedicada à comédia brasileira, terá sessões no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes, até sábado (17/9), e no Centro Cultural Unimed Minas-BH, no domingo (18/9), que receberá a estreia do longa “Solteira quase surtando”. A 22ª Mostra de Cinema Curta Circuito começa nesta quinta-feira (15/9), em BH. Dedicada à comédia brasileira, terá sessões no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes, até sábado (17/9), e no Centro Cultural Unimed Minas-BH, no domingo (18/9), que receberá a estreia do longa “Solteira quase surtando”.

Hoje (15/9), às 17h15, será exibido, no Cine Humberto Mauro, o curta “Alô Teteia” (1978), de José Joffily, seguido do longa “Os sete gatinhos” (1980), de Neville d'Almeida. Às 19h, será a vez de “Os farofeiros” (2018), de Roberto Santucci. Às 21h, debate reunirá Maria Trika, Andrea Ormond e Maurício Manfrini, ator de “Os farofeiros”.

Louise Cardoso em "Alô Teteia", filme que abre a mostra (foto: Curta Circuito/divulgação )

Na sexta (16/9), às 17h15, vai passar “O jeca macumbeiro” (1974), de Pio Zamuner e Mazzaropi, e às 19h, “Como ganhar na loteria sem perder a esportiva” (1971), de J. B. Tanko. Às 21h, debate reunirá Fernando Oriente, Daniel Salomão, Andrea Ormond, Ivan Lima (ator de “O jeca macumbeiro”) e Marta Anders (atriz de “Como ganhar na loteria”).





O Cine Humberto Mauro recebe no sábado (17/9), às 17h, o filme “Onda nova” (1983), de José Antônio Garcia e Ícaro Martins, seguido, às 19h, por “Não quero falar sobre isso agora” (1991), de Mauro Farias. Às 21h, debate sobre comédia pop vai reunir Lufe Steffen, Eliska Altman e Andrea Ormond.

No domingo (18/9), a programação se transfere para o Centro Cultural Unimed, com a estreia, às 20h, de “Solteira quase surtando”, filme dirigido por Caco Souza. O cineasta participa de debate, às 21h30, com Bianca Dias e Andrea Ormond. Informações: www.curtacircuito.com.br