'Uma pitada de sorte' traz Fabiana Karla como chef em busca do sucesso

Filmado em 2017, longa com Ivan Espeche e Fabiana Karla chega nesta quinta (15/9) aos cinemas (foto: Downtown/Divulgação)

"Uma pitada de sorte”, comédia romântica dirigida por Pedro Antônio (“Tô Ryca”, “Um tio quase perfeito”) e que tem a atriz Fabiana Karla como protagonista, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (15/9). O título se refere à profissão de Pérola (Fabiana Karla), uma chef de cozinha um tanto atrapalhada, que sonha em abrir seu próprio restaurante. "Uma pitada de sorte”, comédia romântica dirigida por Pedro Antônio (“Tô Ryca”, “Um tio quase perfeito”) e que tem a atriz Fabiana Karla como protagonista, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (15/9). O título se refere à profissão de Pérola (Fabiana Karla), uma chef de cozinha um tanto atrapalhada, que sonha em abrir seu próprio restaurante.









Embora somente neste 2022 o filme esteja sendo lançado, as filmagens datam de 2017. Portanto, o longa foi rodado antes de “Lucicreide vai pra Marte”, outro título protagonizado por Fabiana Karla, que estreou em março de 2021.





“Estou muito grata e honrada como artista de ter sido percebida a ponto de o processo ter sido inverso. Uma coisa é quando há o roteiro e se escolhe o protagonista de acordo com a necessidade, mas é muito mais valioso o fato de a Gláucia ter me visto e querer trabalhar comigo. Foi uma responsabilidade muito grande”, afirma a atriz.





Ela conta que teve uma intensa preparação para interpretar uma jovem cozinheira carismática que, a despeito de sua pouca experiência profissional, é ambiciosa, esforçada e inventiva. “Falei para o (diretor) Pedro (Antônio) que, se fôssemos tratar de comida, deveríamos ir para Recife, minha terra, para eu lhe mostrar minha culinária”, conta. “Tive muito suporte para aprender a fazer tratamento dos pratos, aulas com um chef profissional e acesso a vários filmes sobre o assunto”, acrescenta.

No roteiro assinado por Regiana Antonini, Alvaro Campos e Pedro Antônio, Pérola trabalha à noite em um restaurante que não valoriza seus esforços. Ao tentar ser inventiva e inovadora com seus pratos, ela acaba sendo demitida e vê seu sonho de abrir seu próprio restaurante cada vez mais distante.

Programa de TV



Contando com a ajuda de Fred (JP Rufino), seu irmão mais novo, e de seu amigo taxista Lugão (Mouhamed Harfouch), a cozinheira é selecionada para ser a nova assistente no programa de televisão de Diego (Ivan Espeche), um renomado (e sedutor) chef de cuisine.





“O elenco é primoroso. Os atores estão tão bem dentro de seus personagens e foram extremamente bem escalados. Não à toa, tive Ciça Castello e Marcela Altberg trabalhando comigo como diretoras de elenco, então temos o crème de la crème”, diz Gláucia Camargos.





Embora ocupe o posto de amigo, Lugão acalenta uma nada secreta paixão por Pérola. Segundo o diretor, “a parceria entre os dois (atores) veio do set, onde houve muito improviso”. “Eu virava para o JP e falava: exponha ele ao constrangimento e ao ridículo, assim vai ficar mais engraçado o caráter do Lugão”, conta Pedro Antônio.





Lugão, descrito por Mouhamed como um personagem que “tinha tudo para ser um estereótipo”, é um “troglodita com bom coração” e, além de taxista, acabou de abrir sua própria academia. JP Rufino teve o desafio de fazer parecer verossímil a relação entre Fred e sua irmã mais velha.





O diretor comenta que os atores tiveram muitos momentos de inspiração, que surgiam espontaneamente de suas interações no set de filmagens. “Esse filme trabalha com humor de situação: uma pessoa que está desempregada e pede desesperada emprego para alguém é uma situação delicada, mas que pode ser vista com olhar divertido. Há maneiras de se abordarem temas sérios e sensíveis ao ser humano, como superação, família e amor”, afirma.





Outro tarimbado nome do elenco é Jandira Martini, que interpreta Dona Gina, mãe de Pérola. Dona de uma empresa de festas infantis, ela deposita na filha a responsabilidade de auxiliá-la a tocar seu negócio. Gina é fanática pela cultura nacional, utiliza apenas folclore brasileiro em suas apresentações e acredita que “Star wars” foi inspirado em Machado de Assis.





O argentino Ivan Espeche, uma escolha pessoal da produtora, que havia trabalhado com o ator em “Doidas e santas”, comenta que não tinha muita habilidade com o português e teve que aprender a falar a língua às pressas.





Ele define as aulas do idioma que fez durante a preparação para as filmagens como “uma batalha”. “Gláucia me falou que eu precisaria falar português, não poderia ser ‘portunhol’. Eu sabia que a língua seria a ferramenta-chave para encontrar o charme desse personagem, um argentino morando no Rio após muito tempo”, diz ele.





*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes



“UMA PITADA DE SORTE”

(Brasil, 2022. 93min) Direção: Pedro Antônio. Com Fabiana Karla, Mouhamed Harfouch, JP Rufino, Jandira Martini e Ivan Espeche. Estreia nesta quinta-feira (13/9), nas salas das redes Cinemark, Cineart e Cinesercla