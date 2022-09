Pedro Almodóvar desiste de filmar longa com Cate Blanchett

Pedro Almodóvar e Cate Blanchett desfizeram parceria. Em fevereiro, os dois participaram da festa do Prêmio Goya, em Valencia, na Espanha (foto: Jose Jordan/AFP)

Pedro Almodóvar abandonou o projeto de seu primeiro longa-metragem em inglês como diretor, a adaptação do livro de contos "A manual for cleaning women" ("Manual das faxineiras", em tradução livre). Cate Blanchett é a protagonista do filme. Agustín Almodóvar, irmão do cineasta, postou comunicado no Twitter oficializando a desistência.









“Foi uma decisão muito dolorosa”, disse o cineasta ao Deadline, antes de informar que a produção busca um novo diretor.





“Sonhava há muito tempo trabalhar com Cate. (A produtora) Dirty Films foi muito generosa comigo o tempo todo. Estava muito entusiasmado, mas lamentavelmente não me sinto capaz de fazer este filme”, acrescentou.





Cate Blanchett e sua empresa, a Dirty Films, são produtoras do longa. A atriz australiana, de 53 anos, ganhou duas vezes o Oscar. Almodóvar, de 72 anos, também venceu o Oscar em duas ocasiões, com “Tudo sobre minha mãe” (1999) e “Fale com ela” (2002), ambos em espanhol.





Almodóvar já dirigiu um curta-metragem em inglês, “The human voice”, com Tilda Swinton como protagonista. E acaba de concluir outro curta nesse idioma, “Strange way of life”, com os atores Ethan Hawke e Pedro Pascal, seu primeiro western. (AFP)