Pintora Carol Peso revela detalhes da cidade na mostra em cartaz no Minas 2

"Suporte": postes de luz nem sequer merecem o olhar do cidadão (foto: Carol Peso/reprodução)



Olhares desatentos podem não perceber detalhes comezinhos do cotidiano, mas a pintora e arquiteta Carol Peso encontrou nestas cenas corriqueiras a inspiração para a mostra "Colóquio sobre as coisas anônimas", que ficará em cartaz até 13 de outubro, na galeria de arte do Minas 2.









“Tenho interesse muito grande pela cidade, por entendê-la e por buscar identificar elementos muito corriqueiros que constituem uma espécie de nossa rotina visual. A gente passa por eles sem perceber, por serem tão habituais”, explica Carol.





"Bastidores": fios "dialogam" com janelas e aparelhos de ar-condicionado (foto: Carol Peso/reprodução)





De acordo com ela, a forte potência desses elementos está no fato de serem constituidores de nossa identidade como citadinos.





As pinturas surgiram de registros fotográficos de cenas que chamaram a atenção da artista. Por não se considerar fotógrafa profissional, Carol não se vê impelida a reproduzir fielmente o que registrou. Recria as imagens com variadas cores e texturas. “As fotos não são todas minhas, mas fiz a maioria delas. Às vezes deparo com fotografias em redes sociais, na internet, que me tocam neste lugar da identidade, de parecerem ser locais familiares. Aí me aproprio delas para fazer uma pintura”, revela.





"Da janela lateral": grades e antenas remetem a signos da urbanidade contemporânea (foto: Carol Peso/reprodução)





A exposição representa a oportunidade de experimentação interativa que a artista planejava há algum tempo. As pinturas estão acompanhadas de QR Codes que remetem às imagens originais.







“COLÓQUIO SOBRE AS COISAS ANÔNIMAS” Pinturas de Carol Peso. Galeria do Minas Tênis Clube 2. Avenida dos Bandeirantes, 2.323, Serra. Aberta de segunda a sexta-feira, das 6h às 22h; aos sábados, das 6h às 20h; e aos domingos e feriados, das 6h às 19h. Até 13 de outubro Carol Peso espera que a exposição “amplie os horizontes” do público, estimulando o cidadão a compreender melhor a paisagem urbana com a qual convivemos.





