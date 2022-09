Ivete Sangalo leva o carnaval para última noite de Rock in Rio

Show



O show terminou com "Pequena Eva", que foi o primeiro grande sucesso da cantora (foto: Reprodução/Multishow)

Ivete Sangalo transformou o último dia de Rock in Rio em um grande carnaval com seu show no Palco Mundo. Ela performou seus maiores hits em ritmo de axé, pop e se arriscou em tons de rock na hora de "Quando a chuva passar".A apresentação contou com a participação de seu filho, Marcelo, que tocou tambor e piano. "Coisa linda da mamãe", brincou ao final da apresentação de "Quando a chuva passar", em que ele tocou o piano ao lado da artista.Além disso, Ivete defendeu "todos os tipos de famílias" e a felicidade do nosso país. E também mostrou casais LGBTQIAP+ no telão.Em questão política, ela ignorou as manifestações do público de "Fora Bolsonaro".As músicas antigas animaram a plateia, com destaque para os momentos de axé.Famosos assistiram o show, como Lázaro Ramos, Thaís Araujo, Pabllo Vittar e Ludmilla, que performa no palco Sunset também no último dia.Ivete estava bastante emocionada durante o show, com lágrimas nos olhos e voz trêmula. Ela agradeceu a plateia e a produção do festival. Apesar do sentimentalismo, a cantora disse que não queria "falar muito" porque o show era para cantar.Bem estilo "diva pop", Ivete serviu trocar de look. Ela estava com um terninho dourado com uma gravata borboleta preta.Depois, ela vestiu um macacão azul com "pelinhos" pretos na perna. Com este look, a artista parecia um "pontinho azul" brilhante em meio a um mar de luzes no palco e foi vista em toda a dimensão do palco.Com uma estrutura digna de turnê, Ivete performou com dançarinos e uma banda ao vivo. Além disso, o show contou com foguetes, luzes de led, confete e glitter no ar, que deu uma atmosfera mágica no ar.Está é a 15ª vez que a cantora se apresenta no festival , já que, além da edição brasileira, ela também participou de edições na Espanha, em Portugal e nos Estados Unidos.