Projeto BH Cult vai agitar o Bairro Santo Agostinho

O acesso ao Projeto BH Cult é gratuito por meio de ingressos pelo Sympla (foto: Amaury Sodré Júnior )

Dia 17 de setembro será a primeira edição do Projeto BH Cult – Santo Agostinho, evento planejado e criado especialmente para a galera que curte rock, carnaval e muita alegria.A line-up começa com "O Bloco de Carnaval Trêm na Cabeça", que irá fazer seu ensaio de 10h às 12hs. Se curte tocar algum instrumento ou aprender, basta se juntar a galera que promete muita animação. Na sequência, virá a banda Velaios, com seu formato acústico, trazendo o melhor do pop rock. Finalizando, a banda HonkyTonk, com os sucessos do Rolling Stones. Nos intervalos, playlist do DJ Anonymous mesclando rock e pop em novas leituras.