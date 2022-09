Humorista Diogo Portugal chega hoje a BH e avisa: 'Não me cobre coerência'

Diogo Portugal diz que shows solo, como o de hoje, permitem a ele explorar a diversidade de seu humor (foto: Marcos Mancinni/Divulgação)

"Não me cobre coerência" é o sugestivo título do novo espetáculo de stand-up comedy do ator e humorista Diogo Portugal, atração deste domingo (4/9) à noite, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. A proposta dele é abordar, sem censura, vários temas – do comportamento da sociedade diante da pandemia ao exame de toque.





Improviso e bate-papo com a plateia





Os belo-horizontinos podem esperar piadas sobre BH. Diogo conta que pesquisa intensamente as possibilidades de interação com a plateia dos locais onde se apresenta. E diz ter carinho pelos mineiros.





“Quando comecei minha carreira, um dos primeiros colegas que tive foi o Carlinhos Nunes. Hoje, também me dou bem com todos da nova geração: Thiago Carmona, Bruno Berg, Paloma Santos, Geraldo Magela”, conta.





O show de hoje terá mais de uma hora. “Começo com minha trajetória, falo sobre os bastidores do stand-up comedy e sobre o avanço da idade. Falo sobre relacionamentos, tecnologia, o exame de toque que fiz recentemente e o momento atual do país. E também de política. Não há nenhum assunto que eu não aborde. Por isso o nome do show, vou falar sobre o que quiser”, adianta.





Além do “Fritada”, ele participou da criação do Risorama, um dos maiores festivais de humor da América do Sul, realizado em Curitiba. Também assina a curadoria do Risadaria, festival de São Paulo. Na TV, chamou a atenção como Elvisley, office boy do programa “Zorra total” (Globo), e no humorístico “A praça é nossa” (SBT/Alterosa).





“Desde que comecei, meu trabalho é de trincheira: fazer shows todos os dias, escrever textos e manter meu canal no YouTube atualizado”, comenta Diogo. O comediante ressalta a importância tanto do contato com o público quanto do universo virtual.





“A audiência nas mídias sociais leva público para o teatro. As duas modalidades estão intimamente interligadas e se alimentam. É como se fosse um malabarismo da comédia. Porém, o que mais me empolga é o que vou fazer em BH: um show solo no qual posso mostrar a complexidade do meu trabalho”, afirma.





Em 2020, Diogo lançou o especial “Primeiros textos” em seu canal no YouTube, que recentemente ganhou versão de áudio nas plataformas de streaming. “Busquei literalmente resgatar os primeiros textos e as primeiras piadas que escrevi. Resolvi eternizar aqueles momentos.”





Celebridades na mira de Diogo

Durante o isolamento social imposto pela pandemia, ele postou uma série de vídeos em seu canal no YouTube, usando técnicas de edição para simular entrevistas on-line com celebridades.





“Na época, precisamos inventar novos modos de fazer comédia. Uma das coisas que saquei de primeira foi que todos começaram a fazer muitas lives. Logo decidi pensar em como poderia tirar sarro disso. Foi assim que surgiu a série ‘Fakelive’”, relembra Diogo. “Foi um grande hit!”





Processado por causa das piadas que fez com João Doria, então governador de São Paulo, ele foi intimado a retirar o conteúdo de seu canal. “Processos fazem parte na vida dos humoristas”, garante.





“NÃO ME COBRE COERÊNCIA”

Stand-up com Diogo Portugal. Neste domingo (4/9), às 19h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Inteira: R$ 120 (setor 1) e R$ 100 (setor 2). Meia-entrada na forma da lei. Informações: (31) 3516-1360.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

Ele promete piadas curtas para este domingo. “Faço observações a respeito de coisas sobre as quais não paramos para pensar. Também tem improviso, converso muito com a plateia. Para o público mineiro, esta parte vai ser muito legal”, aposta.