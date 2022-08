Peça 'Os estonianos' discute a solidão e a busca neurótica por felicidade

Peça ''Os estonianos" retrata a geração desafiada pela ''modernidade líquida'' (foto: Flaviana Ox/divulgação)

A montagem brasiliense "Os estonianos" faz curta temporada na capital neste fim de semana, no Galpão Cine Horto. Dirigido por Fernanda Rocha, Larissa Mauro e Kamala Ramers, o espetáculo tem dramaturgia assinada por Julia Spadaccini.









A correspondência on-line entre um personagem e uma estoniana deflagra a narrativa. A partir daí, a turma passa a frequentar o aplicativo, idealizando a vida na Estônia como mais feliz que no Brasil.





O app passa a ser uma espécie de escapismo em busca da felicidade. Com pitadas do humor irônico típico da geração de 35 anos, histórias se entrelaçam como num videoclipe, com a sobreposição de cenas no palco.

Novela em cena

“A Júlia escreve de forma quase novelesca. É uma novela em cena, você consegue ficar preso à interação. Essa interação ocorre por meio da identificação, e não necessariamente pela troca (com o público) ou da quarta parede”, afirma a diretora Kamala Ramers.





Ao mesmo tempo em que está quase vazio, o palco é preenchido pela teia de relações que ligam os personagens.





A equipe da peça aponta a identificação do público com os personagens sobretudo por causa da solidão aguda devido à pandemia.





O espetáculoestá em cartaz desde 2015, com alguns hiatos causados pela pandemia e a gravidez das atrizes.





Isso fez com que a primeira oportunidade de o grupo Guinada Produções se apresentar em Belo Horizonte só ocorresse neste momento. A trupe de Brasília fica em cartaz até este domingo (28/8) na capital.





“OS ESTONIANOS”

Direção: Fernanda Rocha, Larissa Mauro e Kamala Ramers. Texto: Julia Spadaccini. Com Daniela Vasconcelos, Guilherme Angelim, Juliano Coacci, Luciana Lobato e Nathalie Amaral. Neste sábado (27/8), às 20h, e domingo (28/8), às 19h. Galpão Cine Horto. Rua Pitangui, 3.613, Horto. Ingressos: R$ 20 (inteira) e

R$ 10 (meia-entrada)





