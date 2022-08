'Enquanto estamos aqui', dirigida por Leonardo Fernandes, é atração no CCBB

Personagens de ''Enquanto estamos aqui'' tentam compreender o mundo onde nada acontece (foto: Tati Motta/divulgação)

A linha tênue entre um cenário pós-apocalíptico e o mundo onírico é posta à prova na peça “Enquanto estamos aqui”, que está em cartaz até 19 de setembro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Com roteiro de Sérgio Roveri, a montagem é dirigida por Leonardo Fernandes. Trata-se da terceira parceria da dupla, depois de “O sonho das pérolas” e “Neblina”. A linha tênue entre um cenário pós-apocalíptico e o mundo onírico é posta à prova na peça “Enquanto estamos aqui”, que está em cartaz até 19 de setembro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Com roteiro de Sérgio Roveri, a montagem é dirigida por Leonardo Fernandes. Trata-se da terceira parceria da dupla, depois de “O sonho das pérolas” e “Neblina”.









Na trama, duas mulheres se descobrem num lugar estranho, castigado pelo sol. Uma delas deixa de andar, enquanto a outra busca respostas sobre o porquê de estar naquele cenário apocalíptico. As duas são supreendidas por um visitante, que lhes propõe uma festa de aniversário.

Cenas ilustradas

O texto original passou por adaptações antes de chegar ao palco. Fernandes esboçou rascunhos com ilustrações para as cenas. Ele explica que o desenho é a força motriz de seu trabalho como diretor, pois lhe permite articular as ideias sobre cenário, trilha sonora, dança e figurino – enfim, a atmosfera da peça.





Cenário, figurino e maquiagem dialogam com a movimentação corporal dos atores, desenvolvida por Eliatrice Gischewski. Também compõem a equipe Wladimir Medeiros (criação de luz), Airon Gischewski (som), Ivana Neves (figurino) e Malu Falabella (maquiagem).





“Deixei os criadores totalmente livres, não impus nada. Eu tinha o cenário, conversei com eles sobre o que eu queria, e eles criaram”, explica Fernandes.





Ganhador do prêmio de melhor ator da APCA por seu trabalho na peça “Cachorro enterrado vivo”, ele garante que é “mais leve” dirigir. Cris Cortez e Vanessa Machado dão vida às duas protagonistas do suspense psicológico, enquanto Marcelo do Vale interpreta o enigmático visitante. “É um elenco dos sonhos”, afirma Leonardo Fernandes.

“ENQUANTO ESTAMOS AQUI”

Direção: Leonardo Fernandes. Texto: Sérgio Roveri. Com Cris Cortez, Vanessa Machado e Marcelo do Vale. Sessões de sexta a segunda-feira, às 20h, até 19 de setembro. Teatro 1 do CCBB-BH. Praça da Liberdade, 450, Funcionários. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), na bilheteria ou on-line (bb.com.br/cultura)





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria