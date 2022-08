Morre a atriz Claudia Jimenez, aos 63 anos

Claudia estava internada em um hospital no Rio de Janeiro (foto: Reprodução/Instagram)

A atriz Claudia Jimenez, de 63 anos, morreu no início da manhã deste sábado (20/8), no Rio de Janeiro.

Ela estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A causa da morte não foi divulgada.

Claudia nasceu em 1958, na Zona Oeste do Rio, e em 1978 fez sua estreia no teatro profissional com a peça “Opera do Malandro”, de Chico Buarque, quando deu via à prostituta Mimi Bibelô.

Em 1980, Claudia participou da abertura do programa “Viva o Gordo”, de Jô Soares, e interpretou a insaciável Pureza, mulher de Apolo, do bordão “Ainda morro disso!”, em “Chico City”.

Em 1990, viveu a Dona Cacilda, uma das alunas da “Escolinha do Professor Raimundo”, com Chico Anysio. Ela também fez sucesso como a empregada Edileuza, em "Sai de baixo", em 1996.

Em 1986, Claúdia foi diagnosticada com câncer. Durante um exame, a atriz descobriu um tumor maligno no mediastino, atrás do coração.

Após o tratamento, ela foi curada, porém as sessões de radioterapia podem ter afetado os tecidos do coração, acreditam os médicos, o que a obrigou a fazer pelo menos três cirurgias nos anos seguintes.

Em 1999, colocou cinco pontes de safena. Em 2012, substituiu da válvula aórtica por uma sintética. E a última, em 2014, para botar um marca-passo.