SBT leiloa no metaverso imagens icônicas de sua trajetória

Silvio Santos é uma das atrações da nova aposta do SBT (foto: Moacyr dos Santos/SBT)

Primeira rede de televisão do país a criar e leiloar NFTs para o público, o SBT apresenta uma galeria de certificados digitais, que estarão à venda. Imagens icônicas da trajetória de 41 anos da emissora poderão ser adquiridas em salas imersivas, com lances iniciais a partir de R$ 200. O acesso é gratuito pelo endereço www.sbtverso.com.br a partir desta sexta-feira (19/8), data do aniversário do SBT, e poderá ser feito até 16 de novembro.













Carolina Scheinberg, gerente de novos negócios da emissora, diz que “o leilão, agora no metaverso, só reforça a nossa aposta numa tendência global. Com o comércio dos tokens, visamos a entrega de uma experiência em realidade virtual única para o público e fãs do SBT”.