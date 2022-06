SBT news alcança 4 milhões de inscritos no YouTube

Mineiro Sérgio Utsch, correspondente em Londres do SBT, participa do programa ''Mapa mundi'' (foto: SBT/REPRODUÇÃO)

O SBT News, canal virtual de Silvio Santos, atingiu a marca de 4 milhões de inscritos no YouTube, registrando crescimento recorde de 300% entre fevereiro de 2020 e junho de 2022, quando foi registrado o primeiro milhão de seguidores.



LEIA MAIS 04:00 - 10/04/2022 Jornalista mineiro vai à guerra e revela o horror vivido por ucranianos

04:00 - 22/03/2022 Novela "Poliana moça", que acaba de estrear no SBT/Alterosa, ganha podcast

08:45 - 18/06/2022 Marcela Jardim, de 9 anos, estreia no comando de programa da TV Alterosa



Pesquisa realizada pelo Instituto Reuters em parceria com a Universidade de Oxford indicou o YouTube como a rede social mais acessada pelos brasileiros para consumo de informações. A plataforma de vídeos lidera o ranking com 43%, seguida pelo WhatsApp, com 41%, e Facebook, com 40%. O SBT News, canal virtual de Silvio Santos, atingiu a marca de 4 milhões de inscritos no YouTube, registrando crescimento recorde de 300% entre fevereiro de 2020 e junho de 2022, quando foi registrado o primeiro milhão de seguidores.Com mais de 2 bilhões de visualizações ao longo de 11 anos, o canal também conquistou o posto de maior perfil do segmento de notícias da América Latina na plataforma de vídeo, segundo dados da plataforma Tubular Labs.Pesquisa realizada pelo Instituto Reuters em parceria com a Universidade de Oxford indicou o YouTube como a rede social mais acessada pelos brasileiros para consumo de informações. A plataforma de vídeos lidera o ranking com 43%, seguida pelo WhatsApp, com 41%, e Facebook, com 40%.

Com média de 400 vídeos semanais, além de disponibilizar as reportagens dos jornais de rede da emissora – “Primeiro impacto” e “SBT Brasil”–, o SBT News tem como foco ampliar a cobertura do noticiário diário.



"Temos uma série de programas ao vivo muito focados na cobertura do poder. A ideia é sempre ampliar a cobertura, ter mais análise e trazer outras formas de experimentação para a produção e para divulgação de conteúdo", declarou o gerente de integração de Jornalismo do SBT, Rodrigo Hornhardt.



Na cobertura política e econômica, diretamente de Brasília, o SBT News apresenta os quadros “Agenda do poder” e “Poder expresso”. O noticiário internacional é pauta no “Mapa mundi”, com Luiz Weber e os correspondentes do SBT em Nova York, Patrícia Vasconcellos, e em Londres, Sérgio Utsch.



Já Cleide Klock traz as novidades e os bastidores do cinema e da indústria audiovisual no “Hollywood news”. “Tech news” e “De malas prontas” são outras atrações.