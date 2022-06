Marcela Jardim, de 9 anos, estreia no comando de programa da TV Alterosa

Que criança nunca quis ter um programa de televisão? Quem realiza esse sonho é a cantora e compositora Marcela Jardim, de 9 anos. Neste sábado (18/6) à tarde, ela estreia à frente da atração batizada com seu nome, na TV Alterosa.





SPOTIFY

Com 530 mil inscritos em seu canal no YouTube, a belo-horizontina tem vídeos com mais de 10 milhões de visualizações. “Chicletinho”, por exemplo, já passou dos 25 milhões de views no YouTube e de 750 mil streams no Spotify.





O engajamento da garota nas redes é uma das apostas da atração na TV, que espera a interação entre as plataformas on-line e o “Programa Marcela Jardim”.





Marcela diz que conta com o apoio tanto da família quanto dos amigos e do colégio. Ela é aluna da Escola Americana de Belo Horizonte. Como o calendário escolar é o mesmo do Hemisfério Norte, Marcela já passou de ano e está quase entrando de férias. Mas lamenta que a volta às aulas, em agosto, ocorrerá justamente no dia de seu aniversário, quando completará 10 anos.





Tatiane e Marcelo Jardim, pais da apresentadora, revelam ter adaptado ao máximo a rotina da família às demandas dela. Aula de canto e sessões de fonoaudiologia são realizadas em casa, para evitar o deslocamento de Marcela e otimizar o tempo da filha.





Algumas gravações foram realizadas on-line, como é o caso de entrevistas com influenciadores teen. Marcela é bem-aceita entre as arrobas on-line. As cantoras e youtubers Amanda Nathanry e Gabi Saiury (prima da Maisa) são algumas das convidadas dos primeiros episódios do programa.





A interação com o YouTube é uma forma de Marcela se aproximar dos internautas de outros estados. A atração será exibida aos sábados pela TV Alterosa, em Minas Gerais, e emissoras ligadas a ela. Também ficará disponível no canal Programa Marcela Jardim, no YouTube.





O contato com o público é fundamental para a carreira da apresentadora mirim. Tatiane Jardim comenta que antes de cativar a meninada, a filha precisa passar pelo filtro dos pais delas. Por isso, a opção foi investir em conteúdos leves, de criança para criança.

SEM SPOILER

A música é fundamental para isso. Marcela conta que vai lançar o single “Joga joga” no programa, mas não dá mais detalhes sobre ele. “Para evitar spoilers”, avisa.





A belo-horizontina está nos palcos desde os 6 anos. Já cantou em shows de Simone & Simaria e de Felipe Araujo, participou de 22 clipes, inclusive ao lado de Lexa (“Maquiadinha”) e do MC Bruninho (“Filme de amor” e “Recreio”).





Marcela manda um recado para a garotada que deseja seguir a carreira: “Siga seus sonhos, nunca desista e procure alguém que te incentive”.





A jovem apresentadora diz que seu desejo é levar alegria para as crianças mineiras. “Vamos lá, vamos estourar”, afirma, toda empolgada.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





“PROGRAMA MARCELA JARDIM”

Estreia hoje (18/6), às 14h, no SBT/Alterosa. Exibição aos sábados.