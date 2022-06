Mostra Curió ocupa espaços de BH para destacar a multiplicidade da infância

Palhaça Neneca apresenta "Enxergando o invisível", no domingo (19/6) (foto: Larissa Martins/divulgação)



Uma reflexão sobre as diversas formas de infância. Essa é a proposta da 1ª Mostra Curió, que começa neste sábado (18/6) e prossegue até 26 de junho em BH. A abertura ficará a cargo de Dodi Leal, professora e doutora em psicologia social, que abordará a centralidade do adulto no mundo das artes.





TRAVESTI

Dodi, que é travesti, destaca a importância de debater o preconceito que envolve gêneros sexuais. Aliás, neste junho se comemora o Mês do Orgulho LGBTQIA+. De acordo com ela, travestis são consideradas inábeis para o trabalho educacional. Professora de artes, Dodi defende a necessidade de lidar com mais naturalidade em relação à diversidade de corpos.









Arte-educadora Dodi afirma que é necessário ensinar a criança a lidar com naturalidade com a diversidade de corpos (foto: Acervo pessoal)

A palestra de Dodi está marcada para as 15h, no Memorial Vale, na Praça da Liberdade, um dos vários espaços da capital onde ocorre a Mostra Curió.

VARIEDADE

Keu Freire, idealizador do evento, diz que é importante destacar a variedade de infâncias dentro da própria cidade ao levar a programação para vários espaços de BH.



Entre eles estão o Parque Municipal Américo Renné Giannetti, Centro Cultural Venda Nova, UFMG, praça de Santa Tereza, Teatro da Cidade, Teatro Espanca, Centro Cultural Zilah Spósito e Parque Ecológico Alfredo Sabetta, no Barreiro.





“Além de democratizar o acesso, a gente atinge um encontro de infâncias diversas. A infância da criança que cresce no bairro Jaqueline é diferente da infância de quem é criado no bairro São Pedro, na Zona Sul”, observa Freire.





Além da abertura com Dodi Leal, o Memorial Vale receberá o espetáculo “Enxergando o invisível”, no domingo (19/6), estrelado pela manauara Ananda Guimarães, do grupo amazonense Cia Trilhares. Dando vida à palhaça Neneca, ela conta sua própria história.





“Gosto de pensar que Ananda é a persona e a Neneca quem realmente eu sou. É um trabalho autobiográfico que fala sobre como perdi a visão no ensino médio. Tenho uma condição chamada atrofia macular juvenil, e a Neneca narra quem é a Ananda antes e depois de se entender como uma mulher com deficiência”, conta.

EMANCIPAÇÃO

De acordo com a atriz, sempre há comoção por parte de espectadores que enxergam, o que é importante no processo de emancipação de pessoas com deficiência. No caso do público portador de deficiência, a identificação é reforçada pela linguagem da palhaçaria.





“Eles se pegam rindo de situações em que eles próprios se vêem. Pessoas com deficiência não são um grupo fechado, há múltiplas deficiências e muitas demandas. Não é só a minha, não é só de visão, não é só física, mas há cruzamentos em que você se vê e se reconhece, seja quanto ao capacitismo ou como as pessoas te olham sob (o ângulo) da corpo-normatividade”, explica Ananda.

* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria







PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (18/6)

14h: Vivência “Varal de infâncias”. Com Insensata Cia de Teatro. Memorial Minas Gerais Vale (Praça da Liberdade, Funcionários)

15h: Palestra “O adultocentrismo no mundo das artes”. Com Dodi Leal. Memorial Vale

18h: Oficina de dança afro “Combatendo o racismo”. Com Evandro Passos. Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza





DOMINGO (19/6)

10h: Vivência “Varal de infâncias”. Com Insensata Cia de Teatro. Memorial Vale

11h: “Enxergando o invisível”. Com Cia Trilhares. Memorial Vale





** Até 26 de junho. A Mostra Curió será realizada em vários espaços de BH. Entrada franca. Retirada de ingressos, inscrições e programação completa no Instagram (@insensatacia e @mostracurio).