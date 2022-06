Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH) promove arraial gratuito

CCBB terá várias atrações em seu arraial no fim de semana (foto: Redes sociais/Reprodução) Após dois anos sem a celebração presencial das tradicionais festas juninas, por conta da Covid-19, moradores de Belo Horizonte e Região Metropolitana podem matar a saudades da famosa “festa de São João”, respeitando os protocolos sanitários.



Além de Além de diversas festas juninas celebradas nos próximos dias , o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH), localizado no Circuito Cultural Praça da Liberdade, vai promover um arraial. O evento, que teve início no feriado de Corpus Christi, quinta-feira (16/6), segue até o dia 26 de junho, de sexta a domingo.



O Arraial CCBB-BH, com entrada gratuita e programação para crianças e adultos, contará com comidas típicas e bebidas, música, barraquinhas, quadrilhas, DJ e forró. Além disso, a instituição montou espaços de brincadeiras, como boca do palhaço, escolha o pato, pescaria e bola na lata.



Amanhã (18/6) serão oferecidas, das 18h30 às 19h30, aulas de forró aos interessados em participar. O espaço está montado na área externa do local e conta com barraquinhas de comidas e bebidas da Feira Mostrô.



Confira a programação



Sábado (18/06) — Área Externa e Pátio

11h às 21h — Barraquinhas (comida/bebida/brincadeiras)

15h - Aula de forró — Pátio

17h30 às 19h30 — Suvaco Xerôso

18h30 às 19h30 — Aula de forró





Domingo (19/06) — Área Externa e Pátio

11h às 21h — Barraquinhas (comidas/bebidas/brincadeiras)

17h às 17h20 — Apresentação Quadrilha Casa do chapéu

17:45h às 19:45h — Trio Lampião





Sexta-feira (24/06) — Área Externa e Pátio

17h às 21h — Barraquinhas (comidas/bebidas/brincadeiras)

17h às 18h — Aula de forró - Pátio

18h às 19h30 — Pisa na Fulô – Pátio





Sábado (25/06) — Área Externa e Pátio

11h às 21h — Barraquinhas (comida/bebida/brincadeiras)

17h às 19h — Banda Mell e Lusz





Domingo (26/06) — Área Externa e Pátio

11h às 21h — Barraquinhas (comida/bebida/brincadeiras)

15h às 17h — Aula de forró – Pátio

17h às 19h – Banda Everton Coroné



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata