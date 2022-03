Sophia Valverde com Nicholas Torres e Ana Zimerman no estúdio (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

A emissora de Silvio Santos aposta em novo projeto e lança o “Policast”, podcast da novela “Poliana moça”, exibida no SBT/Alterosa desde segunda-feira (21/3). A estreia será nesta terça-feira (22/3), no canal de “Poliana moça”, no YouTube e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Amazon Music.



Apresentada por Ana Zimerman e Nicholas Torres, a atração recebe todas às terças e quintas, logo após a novela, que começa às 20h30, um integrante do elenco para conversar sobre os bastidores da trama, os assuntos dos capítulos da semana e curiosidades da vida pessoal de cada convidado.





Ana Zimerman interpretou Marcelina em “Carrossel”, exibida no SBT/Alterosa. Nicholas, que é ator, cantor e dublador, iniciou sua carreira ainda criança. Um dos papéis que mais marcou sua carreira foi o de Jaime, também em “Carrossel”.



A primeira participante do podcast será a protagonista Sophia Valverde. No programa, ela fala sobre o retorno às gravações, suas impressões a respeito das primeiras cenas e os dilemas que Poliana enfrentará na nova trama.