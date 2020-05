SBT lança plataforma digital para público infantojuvenil

O SBT continua investindo em conteúdo voltado ao público infantojuvenil. O canal de Silvio Santos acaba de lançar a TV ZYN, plataforma digital que pretende mostrar mais de perto, e com a linguagem própria das redes, o universo de seus jovens influenciadores, que hoje estão entre os maiores do país nesta faixa etária. Entre eles, a apresentadora Maisa Silva (foto), Flávia Pavanelli, João Guilherme e Sophia Valverde. A TV ZYN estará no YouTube, Instagram e Tik Tok. A plataforma já nasce com diversas séries, como Contente news e o Diário da quarentena, com o elenco de As aventuras de Poliana produzindo divertidos conteúdos de suas próprias casas em meio ao isolamento social, e também quadros fixos, como a playlist de entrevistas Lambe lambe e o quiz Cumbuca de perguntas, sempre com convidados especiais. Só no YouTube, o SBT tem mais de 11,5 bilhões de visualizações e 26,3 milhões de inscritos, segundo dados de 11 de maio.



LIVES DO DIA

MOACYR LUZ E SAMBA DO TRABALHADOR





Há 15 anos consecutivos, Moacyr Luz e Samba do Trabalhador (foto) se apresentam às segundas-feiras no Clube Renascença, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Com a COVID-19, as apresentações presenciais foram substituídas por lives no Instagram. Mas, diante do cancelamento de outros shows, músicos e outros profissionais ficaram sem a sua principal fonte de renda. Para aliviar a situação, o SDT lança campanha de arrecadação para ajudar a equipe. As contribuições podem ser feitas através do site Vakinha, pelo link http://vaka.me/1052539. Nesta segunda, o show começa com Moacyr Luz, às 17h (@moaluz), seguido de Alexandre Marmita, às 17h30 (@alexandremarmita), depois Gabriel da Muda, às 18h (@gabrieldamuda), Mingo Silva, às 18h30 (@mingo_silva), fechando com Nego Álvaro, às 19h (@negoalvaro). No repertório, clássicos do gênero.



PABLO

AUTISTMO





A segunda temporada de Pablo (foto), série protagonizada e interpretada por um garoto com transtorno do espectro autista (TEA), estreia nesta segunda-feira (18), às 9h30, no Nat Geo Kids. A produção mostra a história de um menino de 5 anos com autismo, que expressa tudo por meio da atividade artística. Seus desenhos criativos ganham vida no “mundo da arte”, criação de sua imaginação que lhe permite transformar os desafios do dia a dia em aventuras fantásticas para encarar o mundo real com segurança, enfrentando medos e ansiedades. O protagonista, ao despertar empatia dos telespectadores, ensina o público a respeitar as diferenças e compreendê-las.





ZICO

NO ÁLBUM DA BOLA





Ídolo da torcida do Flamengo, o artilheiro Zico está na estreia do quadro No álbum da bola, série de entrevistas exclusivas realizadas pelo jornalista Sergio du Bocage na TV Brasil a partir desta segunda (18), às 19h30, na atração esportiva No mundo da bola. No bate-papo, o rubro-negro fala sobre início de carreira, Flamengo, Seleção Brasileira e família. Arthur Antunes Coimbra, nome de batismo de Zico, também conta situações inusitadas de sua trajetória nos campos e revela fatos que poderiam mudar o rumo do camisa 10.





HERÓIS DA VIDA REAL

EDIÇÃO ESPECIAL COVID-19





O canal A&E estreia nesta segunda (18), às 21h10, Metrópole: Edição especial COVID-19. Acompanhando a mesma narrativa da série Metrópole, os telespectadores serão testemunhas de situações diferentes em diversos pontos da capital mexicana, com base em fatos reais que estão ocorrendo por causa da pandemia do coronavírus. O episódio é uma homenagem à vivência de médicos, enfermeiros e profissionais da área da saúde no Hospital Juárez de México.

FELIPE NETO

RODA VIVA





O youtuber Felipe Neto (foto) será o entrevistado do Roda viva, que vai ao ar nesta segunda (18), às 22h, na TV Cultura, com retransmissão na Rede Minas. Ele vai falar sobre a pandemia do novo coronavírus, o cenário político brasileiro, comunicação e influência digital. A bancada de entrevistadores será formada por Maria Claudia Almeida, head de comunicação do Twitter; Rachel Sheherazade, âncora do telejornal SBT Brasil; a jornalista e escritora Mariliz Pereira Jorge; Edgard Piccoli, apresentador e radialista; e Carol Pires, correspondente do NYT e colunista da revista Época.