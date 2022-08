Festival de Cinema de Ribeirão das Neves começa hoje, com agenda gratuita

"Egum" vai abrir o festival em Neves (foto: Helder Quiroga/divulgação)









Hoje, às 19h, a cerimônia de abertura terá debate sobre a produção audiovisual na Região Metropolitana de BH, com exibição dos filmes "Egum", de Helder Quiroga, e "Cê lá faz ideia", de Rodrigo Beetz. O evento ocorrerá na Casa Semifusa (Rua Cataguases, 73, bairro Sevilha B). Amanhã, a agenda começa às 8h, no Cineclube Social da Escola João Corrêa Armond.



Na sexta-feira (19/8), o filme "Olhares", de Tiago Toth, ganha sessão comentada às 19h, no Cine Teatro Popular, no bairro Lidici, em Justinópolis.