Paolla Oliveira e Lázaro Ramos são pais de primeira viagem no cinema

"A gente precisa de um pai presente" é uma das falas que mais bem localiza o fio de enredo comandado por quatro protagonistas em “Papai é pop”, longa-metragem de Caíto Ortiz (“O roubo da taça”, “Motoboys: Vida loca”), que adapta para o cinema um best-seller de Marcos Piangers. O roteiro adaptado do filme, que entrou em cartaz na quinta-feira passada (11/8) nos cinemas, tem assinatura de Ricardo Hofstetter.

Paolla Oliveira e Lázaro Ramos interpretam o casal de protagonistas no longa de Caíto Ortiz, em cartaz nos cinemas

Na trama, Tom (Lázaro Ramos), programador de informática, e a advogada Elisa (Paolla Oliveira) vivem um casal em crise. Ao som de “Danúbio azul”, de Johann Strauss, numa partida de futebol com ares de balé, uma cena define a virada de lado de Tom — aos 45 minutos do segundo tempo, ele chegará ao hospital com o intuito de embalar a filha.