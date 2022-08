Estrela de 'Grease', Olivia Newton-John morre aos 73 anos

A artista morava em um rancho na California (foto: Reprodução Divulgação ) A atriz e cantora Olivia Newton-John, mais conhecida por ser a estrela de “Grease - Nos Tempos da Brilhantina'' (1978), morreu nesta segunda-feira (8/8), aos 73 anos. A artista lutava contra um câncer de mama desde a década de 1990.









Olivia morreu enquanto dormia, segundo o marido, John Easterlin, em um comunicado no Facebook. "Olivia vinha sendo um símbolo de triunfos e esperança por mais de 30 anos, compartilhando sua jornada com o câncer de mama", diz o texto de homenagem à atriz.





"Sua inspiração e experiência pioneira com a medicina herbal vai continuar no Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicado a pesquisas oncológicas", completou.





O marido não revelou a causa da morte, mas uma fonte próxima disse à revista TMZ que a atriz “perdeu sua batalha contra o câncer de mama metastático”.





Olivia lutava contra a doença desde a década de 1990. Ela se recuperou de um câncer de mama em 1992. Porém, em 2013, a doença retornou com uma metástase nas costas e nos ossos e progrediu para o para o estágio IV, o mais grave do câncer.





Quatro anos mais tarde, a doença voltou a atingir os seios. Já em 2018, a atriz revelou um câncer na coluna.





Vida





Olivia morava em um rancho no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. A imagem dela ficou marcada na cultura pop como a personagem Sandy, no filme "Grease - Nos Tempos da Brilhantina".





Sua voz deixou um legado para além de gerações, como a música “Physical”, usada como sample para a canção homônima de Dua Lipa. Outro hit de sucesso é “Summer Nights”, ao lado de Jonh Travolta, com quem protagonizou Grease.





O ator também homenageou a colega de trabalho com um post no Instagram. “Nos veremos na estrada e estaremos todos juntos novamente. Seu, desde o momento em que te vi e para sempre! Seu Danny, seu John!", escreveu em referência ao personagem do filme.





A artista é mãe de Chloe Rose Lattanzi, de seu relacionamento com o britânico Matt Lattanzi. Olivia era britânica e naturalizada australiana e fez carreira em Hollywood.





Além de ter sido porta-voz na luta contra o câncer, defendia os direitos dos animais e era ativista ambiental.