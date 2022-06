Atriz Maria Lúcia Dahl morre aos 80 anos

Morreu, nesta quarta-feira (15/6), Maria Lúcia Dahl, aos 80 anos. A atriz morava no Rio de Janeiro, mais especificamente no Retiro dos Artistas. A morte foi confirmada pela diretoria do local ao jornal carioca Extra.

Maria Lúcia Dahl faria 81 anos no mês que vem. Ela estava no Retiro desde o começo de 2020. Não foram divulgados detalhes da causa da morte da atriz. O velório está previsto para o fim da tarde desta quinta-feira (16/6) no Memorial do Carmo, no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. A atriz deve ser cremada.