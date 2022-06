Fernando Ângelo volta ao palco nesta sexta (17/6), após 13 anos de ausência

Fernando Ângelo promete show alto-astral para marcar sua nova fase (foto: Acervo pessoal)

Depois de passar 13 anos longe do palco, o cantor, humorista e imitador Fernando Ângelo está de volta. Ele se apresenta nesta sexta-feira (17/6), às 21h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas.

DIFERENTE

Mineiríssimo, diz que aprontou um “mexido” para esta noite. “Ou seria um show mais para o lado romântico, com músicas de Roberto Carlos e Fábio Júnior, ou algo diferente e voltado para o humor, tipo stand up. Decidi pelo 'mexido', misto de stand up comedy musical”, brinca. “Pela primeira vez em meus 30 anos de carreira, estou fazendo um show mais de humor do que musical.”

O público pode esperar muitos causos. “Numa parte, falo que aos 11, 12 anos, já fazia imitações de professores e amigos de escola”. Uma das “vítimas” é o jovem colega que se mudou para o Rio de Janeiro e dois anos depois, quando voltou para Minas, chegou marrento e se gabando de não ser mais virgem.

O “falso carioca” chamou Fernando para ir à zona boêmia. “Confesso: naquela época, nem sabia o que era isso”, diverte-se. A partir do caso do garoto marrento, ele desenvolve seu texto, canta músicas que faziam sucesso na zona boêmia. De Sidney Magal, por exemplo.

O show terá também músicas de outros artistas, como Vander Lee (1966-2016). “Vou cantar um sucesso dele”, adianta Fernando, revelando que convidou também a cantora Dayse Fialho para o espetáculo.

Will Motta, tecladista que acompanha Beto Guedes, estará com Fernando no palco. Desta vez, porém, o instrumentista vai atuar. “Ele me provoca o tempo inteiro fazendo gracinhas, participando das piadas e dos meus casos, me enchendo o saco na hora de falar algum assunto”, diz Fernando. “Will é bem-humorado e muito engraçado.”

O afastamento do palco, depois de 30 anos de ofício, se deve ao cansaço e a dificuldades do mercado. “Estava muito fechado para o meu tipo de trabalho, acabei largando tudo”, explica Fernando. “Montei uma pequena produtora de vídeo em São Paulo e passei a viver disso. Fazia textos e vídeos, aproveitando o meu lado de jornalista. Aí bateu a vontade de voltar.”

LIVES

Quando a pandemia chegou, em 2020, ele se viu obrigado a adiar os planos. “Já estava tudo certo (para voltar) e veio o isolamento social. Clientes mandavam vídeos e eu editava em casa mesmo, quase não saía. Também fiz umas três lives”, relembra.

Apresentações on-line são um desafio, bem diferentes do contato direto com o público. “Cantar e conversar com ninguém é complicado. Ninguém e todo mundo, porque é uma incógnita, você não sabe quantas pessoas estão lhe vendo. É muito chato, uma via só”, afirma Fernando.

O humorista mineiro aproveitou os tempos pandêmicos para formatar o show que vai apresentar hoje. “Fui por vários caminhos e cheguei a este, que acho o melhor. Pretendo fazer uma turnê daqui para a frente. Estou igual àquele pessoal que vem testar produtos em BH. Se der certo aqui, a gente vai rodar o Brasil, se Deus quiser”, conclui.

“O SHOW DE FERNANDO ÂNGELO”

Nesta sexta-feira (17/6), às 21h. Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Inteira: de R$ 100 a R$ 120 (setor 1); de R$ 80 a R$ 100 (setor 2). Meia-entrada na forma da lei. Informações: (31) 3516-1360.