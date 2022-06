'Aline - A voz do amor' estreia no cinema contando história de Céline Dion

Longa francês "Aline - A voz do amor", que estreia nesta quinta-feira (16/6), é baseado na trajetória da cantora canadense Céline Dion (foto: Imovision/Divulgação)

Nesta quinta-feira (16/6), estreia nos cinemas o longa francês Aline - A voz do amor, dirigido e protagonizado por Valérie Lemercier. Aline é, na verdade, o nome ficcional que Lemercier escolheu para contar a história da cantora canadense Céline Dion.









Numa decisão ousada, Valérie Lemercier vive Aline Dieu no filme desde a infância até o estrelato. Ela recorreu à dublagem para as diversas cenas musicais, em que Aline canta alguns dos maiores sucessos de Céline.





O filme recebeu nove indicações ao César, a premiação nacional do cinema francês, e Valérie Lemercier levou o troféu de melhor atriz. Aline - A voz do amor entra em cartaz no cinema do Centro Cultural Unimed-BH Minas, com sessões às 16h e às 20h20, e no Cineart Ponteio, às 16h10 e 21h10.