Fãs de Chico Buarque já podem garantir ingressos para show em BH

(foto: Leo Aversa/Divulgação)





Ingressos:

Chico Buarque chega a Belo Horizonte para os shows da turnêentre 6 e 9 de outubro, e os fãs podem garantir o ingresso a partir das 12h deste sábado (6/8), quando começa a pré-venda das entradas para as apresentações no Grande Teatro Minascentro.A cantora Mônica Salmaso sobe ao palco como convidada de Chico para performances solo e em duetos durante toda a turnê, que começa em João Pessoa em setembro.Chico Buarque vai pegar a estrada para a divulgar o projeto, também o nome do single, lançado em 17 de junho pela Biscoito Fino, uma canção inédita com a participação de Hamilton de Holanda.O show está previsto para ocorrer em onze cidades brasileiras. Além da estreia em João Pessoa e a apresentação em Belo Horizonte, o cantor e compositor também passará, até abril de 2023, por Natal, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador, Brasília, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

Abertura das vendas neste sábado, 6/8, às 12h

Preços:

Plateia 1: R$ 600,00 (inteira) - R$ 300,00 (meia)

Plateia 2: R$ 540,00 (inteira) - R$ 270,00 (meia)

Plateia superior: R$ 380,00 (inteira) - R$ 190,00 (meia)

Vendas: bilheteria do teatro, pelo site ou App sympla.com.br

Funcionamento da bilheteria: segunda a sábado, das 12h às 19h