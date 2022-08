Gabriel Gonti dá prévia do quarto álbum em single 'Embriagado de Saudade'

Cantor mineiro Gabriel Gonti lança último single antes do álbum (foto: Divulgação/ Thiago Bruno ) Saiu o novo single do mineiro Gabriel Gonti, “Embriagado de Saudade", nesta sexta-feira (5/8). A canção vem acompanhada de um videoclipe na Serra da Cantareira, em São Paulo, onde mostra um cenário deslumbrante que o cantor percorre junto a uma “crush”. Ele deu ao público um "gostinho" do que vem por aí no quarto álbum de estúdio, previsto para setembro.









Ele conta também que o projeto começou há três anos, quando viu um cover de sua canção "Nuvens" na voz de Bruna Kosowa, compositora do novo single, e a convidou para produzirem juntos. "A mensagem da música é muito forte, e eu achei que tinha tudo a ver com o álbum", ressalta o cantor.

Gabriel Gonti tem álbum com lançamento previsto para setembro (foto: Divulgação/ Thiago Bruno)





Gabriel Gonti explica o conceito do clipe

O clipe ilustra momentos cotidianos de um casal apaixonado. Gabriel é filmado por outra pessoa que despertou nele uma grande paixão, em um formato documental e pessoal que traz lembranças dessa relação que deixou saudade.



“Tem várias histórias diferentes em diversos ambientes, com uma fotografia muito bonita, que atrela o rústico à simplicidade, mas também coisas modernas de edição de vídeo e imagem”, entrega o artista.





Ele continua: “Nós gravamos na Serra da Cantareira, perto de São Paulo. Alugamos uma casa super bonita e simples e exploramos a região, as matas, as trilhas”.





Com isso, o cantor segue o conceito do videoclipe de "Atrás da Cortina"; a equipe no set de gravação era reduzida, para retratar a simplicidade e a honestidade que o ambiente proporciona.

"Éramos cinco pessoas: o Pedro (Maciel, diretor), o Phe (Phelipi Sgarbi, assistente de câmera), o Felipe (Moraes, assistente de câmera), a Marina (Toledo, fotografia) e eu. A gente não coloca grandes efeitos de luz, a gente sempre usa bastante luz natural, e explora a região", conta Gonti.