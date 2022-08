'Purple Hearts': filme da Netflix conquista as redes sociais

Casal Cassie e Luke conquistaram fãs nas redes sociais (foto: Reprodução / Netflix)

Uma história de amor emocionante é a trama central de ‘Purple Hearts’ - ou ‘Continência ao amor’. O filme chegou à Netflix na última sexta-feira (29/7) e, desde então, está entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

Protagonizado por Sofia Carson e Nicholas Galitzine, o longa é dirigido por Elizabeth Allen Rosembuam e retrata a história de uma compositora e cantora e um fuzileiro naval dos Estados Unidos. A mocinha trabalha à noite para pagar dívidas médicas após ser diagnosticada com diabetes. Eles resolvem forjar um relacionamento e se casam, para que Cassie pudesse usufruir dos benefícios militares.

Mas tudo muda quando Luke é ferido em um conflito militar e acaba perdendo, temporariamente, o movimento das pernas. Isso faz com que o casal se aproxime e o relacionamento comece a se tornar algo real.

Mais do que uma história de amor clichê, ‘Purple Hearts’ fala sobre vício em medicamentos, diabetes, leis militares e, claro, muita música. Com destaque para as faixas ‘Come Back Home’ e ‘I didn’t know’, que conquistaram os fãs do filme.

História original

O filme ‘Purple Hearts’ não é o primeiro longa com este nome. Em 1984, outro filme foi lançado com o mesmo nome e que também conta uma história de amor durante a guerra. Mas a produção da Netflix não é um remake e sim uma obra original, sem qualquer vínculo com a história de quase 40 anos atrás.

O filme também não é baseado em fatos reais, ao contrário do que vários espectadores imaginaram. A fidelidade com a ‘vida real’ se dá pelo trabalho de apuração que a autora do livro que deu origem ao filme, Tess Wakefield, fez para poder abordar os temas com maior fidelidade.

Vale destacar também que o nome ‘Purple Hearts’ também tem inspiração na realidade: é uma referência ao Coração Púrpura, uma condecoração do exército dos Estados Unidos que é concedida aos integrantes das Forças Armadas que foram feridos ou mortos durante o serviço militar.

‘Purple Hearts’ é sucesso de público e fracasso de crítica

O filme conquistou o título de mais assistido nos últimos dias em 89 países e conquistou notas muito satisfatórias entre o público. No IMDb, ‘Purple Hearts’ alcançou a nota 7,2 em uma escala que vai até 10. Já no portal Adoro Cinema, o público avaliou o filme com 3,9 estrelas - sendo 5 o máximo.

Já no Rotten Tomatoes, um dos maiores portais do mundo, a avaliação do público é de 83%. Mas a produção Netflix pareceu não agradar tanto os críticos de cinema, já que, no mesmo portal, avaliaram com apenas 27%.

Só para se ter uma ideia, o The New York Times publicou uma resenha afirmando ter ficado descontente com o enredo e com as atuações dos protagonistas. O jornal ainda diz que o filme foca em subtramas, se afundando devido à falta de química entre o casal principal.

Mas as críticas parecem não abalar os fãs, que além de exaltarem a obra, pedem a continuação do filme.Veja algumas reações:

acabei de assistir purple hearts e eu NUNCA chorei tanto na minha vida meu deus eu amo o luke e a cassie %uD83D%uDE2D

pic.twitter.com/f8aVHfPHuj %u2014 isa (@isabeIIymarin) August 1, 2022

Sofia Carson nos deu a melhor Cassie que poderíamos querer, entregou tudo em cena as partes musicais me tiram o fôlego purple hearts não faria sentido sem ela. pic.twitter.com/Dki8Se2gVT %u2014 bia || purple hearts (@deanwinschstr) August 2, 2022

obrigada netflix por essa obra de arte chamada purple hearts, acertou muito dessa vez pic.twitter.com/VPLGr2sSPI %u2014 %uD835%uDD78%uD835%uDD86%uD835%uDD97%uD835%uDD8E%uD835%uDD86 %uD83D%uDD4A%uFE0F (@eilishriosz) August 1, 2022

Obrigada Netflix por esse filme perfeito , vou assistir trezentas vzs e chorar todas elas

- purple hearts pic.twitter.com/HRMwpmEXsU %u2014 Victória (@AnaVitr86959754) August 1, 2022

obrigada netflix por entregar o melhor clichê dos últimos tempos! serviu enemies to lovers, one bed, fake dating, além da química perfeitaaaa entre eles



ENFIM, ASSISTAM PURPLE HEARTS pic.twitter.com/YRX0DtjOtk %u2014 Isa.%uD83D%uDC1D (@sheisdawson) August 1, 2022

Até o presente momento, a Netflix não se pronunciou sobre um segundo longa, nem para negar tal possibilidade.