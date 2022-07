Netflix lança "Agente oculto" com ambição de criar universo cinematográfico

Ryan Gosling interpreta o protagonista Courtland Gentry, cuja ligação com a CIA colocará sua vida em perigo. Longa estreia amanhã no serviço de streaming (foto: Netflix/Divulgação)



Um orçamento de US$ 200 milhões, os irmãos Russo (Anthony e Joe) na direção, e um elenco estelar, encabeçado por Ryan Gosling e Chris Evans. Com estreia nesta sexta (22/7), na Netflix, “Agente oculto” tem muitas armas para se tornar o blockbuster da temporada – do streaming, claro, já que é a produção mais cara produzida pela plataforma em 2022.













O personagem-título é Courtland Gentry (Gosling), codinome Sierra Seis, cuja verdadeira identidade ninguém conhece. Arrancado de uma penitenciária federal e recrutado como mercenário, ele se torna homem de confiança da CIA.

Entra em ação quando a agência não consegue operar seguindo os meios usuais. Um dia, por acidente, descobre segredos comprometedores. Por conta disso, acaba se tornando o alvo de Lloyd Hansen (Evans), ex-agente da CIA que oferece uma recompensa por sua cabeça.



Elenco Ao lado da dupla de protagonistas desfila um grupo do primeiro time de atores e atrizes. Ana de Armas é a agente Dani Miranda, que surge para ajudar Gentry, mas que demonstra ambiguidade. Billy Bob Thornton vive Donald Fitzroy, o ex-mentor de Gentry que deixou a direção da CIA, posto hoje ocupado por Denny Carmichael, um dos primeiros papéis no cinema de Regé-Jean Page, revelado na primeira temporada da série “Bridgerton”.



"Eu tive uma quantidade incrível de ajuda, com uma equipe de dublês. No começo, eles passaram comigo por todos os estilos de artes marciais e eu meio que tentei escolher o que era melhor para o personagem. Eu só não esperava ter que correr por toda Praga" Ryan Gosling, ator







Wagner Moura tem um papel pequeno na trama, como Laszlo Soza, um homem que é procurado por Gentry. O brasileiro perdeu quase 20kg para o papel. Para a caracterização do personagem, que tem um aspecto meio estranho, também usou próteses.





“Esta é uma história moderna. (James) Bond tem aproximadamente 60 anos e (Jason) Bourne, 20. Este filme está conectado de diferentes maneiras com problemas que estão ocorrendo no mundo agora. O protagonista é muito existencial, mas bastante engraçado. Acabamos descobrindo que ele combina com nosso senso de humor”, afirmou Joe Russo na coletiva mundial de imprensa.









"Esta é uma história moderna. (James) Bond tem aproximadamente 60 anos e (Jason) Bourne, 20. Este filme está conectado de diferentes maneiras com problemas que estão ocorrendo no mundo agora. O protagonista é muito existencial, mas bastante engraçado. Acabamos descobrindo que ele combina com nosso senso de humor" Joe Russo, codiretor de "Agente oculto"





O thriller de espionagem é o primeiro filme de ação que os Russo dirigem desde “Vingadores: Ultimato” (2019). Depois de viver por tantos anos o Capitão América, Chris Evans disse que é sempre “mais divertido” interpretar um vilão. “Você tem um pouco mais de liberdade, ganha muito mais piadas. Mas, sem os Russos e o relacionamento que temos, não sei se a experiência teria sido tão recompensadora.”

Gosling contou que teve que treinar muito para o papel. “Mas eu tive uma quantidade incrível de ajuda, com uma equipe de dublês. No começo, eles passaram comigo por todos os estilos de artes marciais e eu meio que tentei escolher o que era melhor para o personagem.” O ator passa boa parte da trama correndo. “Eu só não esperava ter que correr por toda Praga”, brincou Gosling.





O QG de “Agente oculto” foi em Cleveland, nos EUA, cidade natal dos Russo, mas houve filmagens em outros lugares, com destaque para a República Tcheca. “Para a sequência de Praga, utilizamos uma grande parte da cidade. Apenas para dar o exemplo de como foi difícil, a cena em que o personagem de Ryan entra em um bonde e a agente interpretada pela Ana o está o perseguindo em um carro. E há outros mercenários ao redor. Para filmar essa sequência, usamos bondes reais de Praga”, comentou Anthony Russo.