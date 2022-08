Séries e filmes que nasceram como podcast

Do ouvido para as telas, produções que nasceram como áudio ganham cada vez mais espaço nas plataformas de streaming como produtos televisivos. De exemplos gringos a histórias contadas em português, o mercado é vasto e para todos os gostos. Esse modelo de adaptação tem feito sucesso, atraído artistas renomados e garantido espaço em premiações como o Emmy. Do ouvido para as telas, produções que nasceram como áudio ganham cada vez mais espaço nas plataformas de streaming como produtos televisivos. De exemplos gringos a histórias contadas em português, o mercado é vasto e para todos os gostos. Esse modelo de adaptação tem feito sucesso, atraído artistas renomados e garantido espaço em premiações como o Emmy.









'The Dropout'

A série "The Dropout" conta a história da CEO da Theranos Elizabeth Holmes e de como ela conseguiu enganar vários veículos de mídia importantes nos Estados Unidos, como as revistas Forbes e Fortune, investidores e homens importantes da política norte-americana. Ela era considerada o próximo Steve Jobs pela genialidade de uma prometida invenção: a máquina Edison, que poderia, com apenas uma gota de sangue, fazer mais de 200 diagnósticos com preços acessíveis.





A série criada por Elizabeth Meriwether é baseada no podcast de mesmo nome, apresentado por Rebecca Jarvis e produzido pela ABC News. A versão audiovisual tem no elenco Amanda Seyfried, Naveen Andrews e Dylan Minnette. Série original da Hulu, no Brasil ela pode ser vista na plataforma Star+. A produção foi indicada ao Emmy 2022 nas categorias "Melhor minissérie ou antologia" e "Melhor atriz em minissérie, antologia e filme para TV" para Seyfried.





'Modern Love'





A coluna semanal Modern Love, do jornal The New York Times, foi um sucesso tão grande que virou um podcast com mais de 200 episódios e um livro. Com muitas histórias de relacionamentos, sentimentos, traições e revelações, chegou também à TV como uma série do Prime Vídeo. São histórias curtas e independentes, com atrizes como Anne Hathaway, Tina Fey e Zoe Chao, e atores Dev Patel, Kit Harrington e Gary Carr.





'The Thing About Pam'

Também na plataforma Star está disponível "The Thing About Pam", uma minissérie sobre o assassinato de Betsy Faria, uma mulher com câncer terminal. A trama envolve a amiga dela, Pam Hupp, o marido de Betsy, Russ Faria, e uma série de reviravoltas ao longo das investigações.





A série foi baseada em um podcast de mesmo nome, feito pelo Dateline, do canal NBC, e apresentado por Keith Morrison. A série teve produção executiva da atriz Renée Zellweger, que interpreta Pam.





'Projeto Humanos'

Produção nacional, o "Projeto Humanos", podcast narrativo do jornalista e escritor Ivan Mizanzuk, nasceu em 2015, mas somente em 2018 eles se dedicaram a contar a história de um caso brasileiro.