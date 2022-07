'O vendedor de sonhos' retorna aos palcos da capital neste sábado

Peça com Luiz Amorim (O Mestre) e Mateus Carrieri (Júlio César) aborda o tema suicídio: "O espectador não sai triste do teatro, mas emocionado e esperançoso", diz Carrieri (foto: DIVULGAÇÃO)

Pela terceira vez em Belo Horizonte, a peça "O vendedor de sonhos" será encenada neste sábado (30/7), no Teatro do Minascentro, às 21h, mas é a primeira vez que espetáculo ganhará os palcos da capital mineira após o isolamento imposto pela pandemia. Pela terceira vez em Belo Horizonte, a peça "O vendedor de sonhos" será encenada neste sábado (30/7), no Teatro do Minascentro, às 21h, mas é a primeira vez que espetáculo ganhará os palcos da capital mineira após o isolamento imposto pela pandemia.





Adaptação do livro homônimo de Augusto Cury, "O vendedor de sonhos" contou com a participação do próprio autor na construção do texto, o que o tornou mais fiel ao original que a adaptação para cinema de 2016.

"Mais do que um desafio, é uma responsabilidade. Primeiro por fazer uma obra do Cury, que é um autor muito conhecido e admirado. Muita gente que vai ver a peça, vai por causa do Cury. Às vezes, essas adaptações não são tão fáceis, mas acho que a gente conseguiu ser bem fiel ao que o Cury queria nesses quatro anos que estamos em cartaz", conta Mateus Carrieri, que dá vida a Júlio César, protagonista da história.









Além de Carrieri, o elenco ainda conta com Luiz Amorim, Adriano Merlini, Fernanda Mariano, Pedro Casali e Guilherme Carrasco, que também assina a direção da peça.





"O vendedor de sonhos" conta a história de um homem que é salvo do suicídio por um mendigo, a quem chamam Mestre. A eles se junta um bêbado bonachão com quem devem enfrentar o passado do Mestre. "É um elenco que se gosta, que está junto e permaneceu junto durante a pandemia. Todo mundo tem outros projetos paralelos, mas 'O vendedor de sonhos' ainda é o primeiro projeto de todos", afirma Carrieri.

ESPERANÇA

O ator destaca ainda importância e a seriedade dos temas abordados por toda a obra de Cury, mas de uma maneira bem-humorada, com a presença de personagens divertidos como contraponto.





"A gente conseguiu absorver isso para fazer com que o espectador não saia triste do teatro, mas emocionado e esperançoso de que as coisas podem mudar para melhor e que a gente sempre possa reagir de formas diferentes aos problemas que sempre vão acontecer," finaliza.





* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro