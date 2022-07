Mostra Negras Autoras realiza sua terceira edição neste fim de semana

"Vaga carne", premiado espetáculo de Grace Passô, será apresentado às 18h30 de amanhã (foto: Leo Lara/Divulgação)

A terceira edição da Mostra Negras Autoras começa neste sábado (30/7) em Belo Horizonte. Criado pelo coletivo Negras Autoras, formado pelas artistas Elisa de Sena, Julia Tizumba, Manu Ranilla e Vi Coelho, o evento ocupará a sede da Funarte MG, no Centro da capital, com atividades artísticas que ocorrem até domingo (31/7).









De acordo com as organizadoras, a proposta do evento é difundir e fomentar o trabalho autoral de artistas negras brasileiras, principalmente de Minas Gerais. "O objetivo é criar um espaço demarcado pela autoria de trabalhos artísticos protagonizados por mulheres pretas", explica Manu Ranilla.





Vi Coelho acrescenta que a proposta do evento "traz ganhos históricos, pois são formas de materializar a autonomia e a sabedoria das mulheres pretas sobre suas trajetórias e trabalhos. Somos donas de nossas histórias."

Show cênico

Ao lado de Elisa de Sena e Julia Tizumba, as duas apresentam, como Negras Autoras, o espetáculo "Eras", neste sábado (30/7), às 15h. A apresentação, um "show cênico musical", é formada por composições que falam sobre as "relações temporais e atemporais entre o universo da mulher negra e o que a rodeia na contemporaneidade".





Trata-se da segunda montagem do Coletivo Negras Autoras, criada em 2017 com um objetivo semelhante ao da mostra: destacar o protagonismo da mulher preta na arte, na história do Brasil e no processo de construção da sociedade brasileira. O espetáculo é dirigido por Grace Passô, que também participa da Mostra Negras Autoras.





Ela apresenta neste domingo (31/7), às 18h30, o premiado espetáculo "Vaga carne". A peça conquistou o Prêmio Shell de dramaturgia, o Prêmio Questão de Crítica de melhor espetáculo e o Prêmio Cesgranrio de melhor texto. Apresentado como monólogo escrito, dirigido e estrelado por Grace desde 2016, o texto também ganhou uma versão cinematográfica em 2019.





Outro destaque da programação é o show da cantora e compositora paulista Tássia Reis, programado para fechar o primeiro dia da mostra, a partir das 19h. A artista apresenta "Próspera D+", com repertório baseado em álbum homônimo lançado em 2021, desdobramento de seu segundo disco de estúdio, "Próspera" (2019).





A 3ª Mostra Negras Autoras, realizada com patrocínio do edital da Natura Musical, ainda contará com ações de artes plásticas. Entre elas está a exposição "Nó dado", da artista Ana Elisa, e a pintura do mural "Sereias da mata" pela grafiteira Renaya Dorea.





Neste sábado (30/7), além do espetáculo das Negras Autoras e do show de Tássia Reis, também ocorre o show "Reza recanto", da compositora, atriz e contadora de histórias Eneida Baraúna. Além disso, estão programadas a performance "Anastácia livre", que será realizada pela artista Rauta, e a exibição do documentário "Fabulosa Nichary Aycker", que será seguida por um bate-papo com a própria Nichary Aycker.





No domingo (31/7), a programação da mostra começa mais cedo, às 11h, com a "Makamba brincante", ação que será realizada por Rita Aragão. O segundo e último dia do evento também contará com contação de histórias por Nayara Leite e a apresentação da performance "Não há coincidências ocupando esta carne", de Júlia Elisa.





A musicista e compositora Gabriela Viegas apresenta o show autoral "Paisagens sonoras e delírios", com músicas de seu primeiro EP, "Porvir" (2019). Enquanto isso, a contadora de histórias Elaisa de Souza apresenta o espetáculo "Rainhas".





Completam a programação o bate-papo "Processos de pintura do mural 'Sereias da mata'", com Renaya Dorea, e os shows "Preta (r)existência - Afeto e religiosidade", de Alessandra Crispim, e "Canto em versos", de Kainná Tawá.





3ª MOSTRA NEGRAS AUTORAS

Neste sábado (30/7), das 14h às 21h, e domingo (31/7), das 11h às 20h. Funarte MG, Rua Januária, 68, Centro. Entrada franca, com retirada de ingressos no local. Mais informações no Instagram do projeto.