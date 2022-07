Desorganização e acusações de golpe: entenda as polêmicas do evento UcconX

Leia mais:



A organização da UcconX confirma que, infelizmente a atriz Millie Bobby Brown não poderá viajar para o Brasil como planejado nos dias 30 e 31 de julho por conta de compromissos profissionais, além do risco de exposição a COVID-19. pic.twitter.com/xOPUbwsW5A %u2014 UCCONX OFICIAL (@ucconx) July 28, 2022



O UcconX também cancelou a presença de George Takei, de "Star Trek” pelo mesmo motivo. Millie estaria no evento neste sábado (30/7) e domingo (31/7) e o ator nessa quinta (28/7) e sexta-feira (29/7).





Os cancelamentos provocaram revolta on-line, já que fãs pagaram mais de R$ 5 mil para tirar fotos e conhecer os artistas. Procurada pelo Estado de Minas, a organização da feira afirma que os clientes podem pedir o reembolso do valor no e-mail relacionamento@ucconx.com. (Leia a nota na íntegra no final da matéria)



Os preços dos ingresso variam de R$ 125 (meia) por dia até R$ 5 mil (Meet and Greet), mas também há opções mais em conta, como o passaporte para os cinco dias de festa (do dia 27 ao 31), que custa R$ 600 (meia).

Golpe?

O principal questionamento levantado é se o UcconX seria um 'golpe' ou apenas um 'evento que não deu certo' por erro de planejamento. Os clientes compararam a feira ao Fyre Festival, que foi um festival mal planejado que não entregou o que prometia.



A feira tinha projetos de trazer lojas, food-trucks, jogos, artistas e standers com temáticas relacionadas a cultura pop, geek e gammer, além de ser um momento de interação entre pessoas com o mesmo gosto para entretenimento. Mas, no primeiro dia e no começo do segundo dia, conforme fotos e vídeos postados nas redes sociais, o UcconX não conseguiu cumprir este objetivo.

Vendo os videos de quem tá lá na Ucconx e o negócio é simplesmente absurdo de ridículo. Já não bastam as histórias de funcionários que não receberam pagamentos, mas eles também enganaram os visitantes. O pavilhão vazio, com estandes mequetrefes. Que situação vergonhosa. %u2014 Ratatoing 2.7 (@brunapenilhas) July 27, 2022

Esta é a primeira edição do UcconX e acontece no Anhembi, em São Paulo. O local, apesar de grande, aparece com poucas pessoas espalhadas pelo espaço. Os standers também aparecem vazios, como Artist’s Valley, que deveria ser um espaço com mais de 100 artistas e contou com 6 ontem e 4 hoje.

O Fyre Festival Geek é real!! #ucconx pic.twitter.com/kOOYFtHzpT %u2014 Mateus Tifoski (@MateusTifoski) July 27, 2022 A situação alcança novo patamar: alguns advogados e consumidores entraram em contato relatando o início de uma ação conjunta para processar a UcconX por Propaganda Enganosa e pedir indenização.



Paralelamente, alguns que trabalharam no evento estudam mover processo trabalhista. %u2014 Ygor Palopoli (@ygorpalopoli) July 27, 2022

Segundo a organização, é comum que o primeiro dia seja mais vazio. "Vale destacar que o primeiro dia também é utilizado para eventuais ajustes", pontua a nota.



Entretanto, na manhã do segundo dia de festa, nesta quinta-feira (28/07), o número de participantes não parece ter aumentado, conforme relatos das redes sociais.

A UcconX continua postando conteúdo nas redes sociais, apesar de receberem muitas críticas nos comentários.

Uma prévia do nosso primeiro dia e é só o começo! pic.twitter.com/KC1hMr9klG %u2014 UCCONX OFICIAL (@ucconx) July 28, 2022

Ian Somerhalder

O ator Ian Somerhalder chegou ao Brasil nesta quinta-feira e participará da UcconX. O astro de 'The Vampire Diary' está substituindo a presença de Millie Bobby Brown, o que não tinha agradado os fãs da atriz.



A preça do ator também gerou dúvidas se ele de fato viria ao Brasil. Mas, o ator já está em solo brasileiro e deve comparecer no evento.



Sobre o Ian no #UCCONX

Das 15:00 até as 19:00 no painel e vip pass (fotos, perguntas e entrevistas)

19:30 no palco X pic.twitter.com/IZwmNRu9aC %u2014 Pamela C. (@pamcarsan) July 28, 2022 %uD83D%uDCF7| Ian Somerhalder em solo brasileiro para o evento #ucconx. (créditos: Clayton Felizardo/Brazil News) pic.twitter.com/D7JjJD35lo %u2014 Ian Somerhalder Fans (@IanFansBR) July 28, 2022





Conforme a organização, UcconX segue com a programação até o domingo (31/07) e ainda promete presenças de Dacre Montgomers, de “Stranger Things”, e Rupert Grint, de “Harry Potter”.

Confirmadíssimo! Dacre Montgomery já está a caminho do Brasil para a UCCONX nos dias 30 e 31 de julho! pic.twitter.com/Jw2BbAplnW %u2014 UCCONX OFICIAL (@ucconx) July 28, 2022



Cobertura on-line

O jornalista e criador de conteúdo Ygor Palopoli recebeu relatos de clientes e trabalhadores dos eventos e os uniu nas redes sociais em formato de thread no Twitter, story no Instagram vídeo no Tiktok . Segundo informações de Ygor, o UcconX não permitia a entrada de câmera.





“Qual seria a razão? Qual a justificativa além de algo suspeito?”, pontuou.







O Caso UCCONX: THREAD DIA 2



Seguindo nossa thread de ontem (fixada no perfil), vamos investigar e acompanhar o que esconde a UCCONX.



Começamos o 2o dia em clima de deserto. A justificativa para a falta de gente ontem era por ser o primeiro dia. Abriram-se hoje as portas assim: pic.twitter.com/3QGEittX1Z %u2014 Ygor Palopoli (@ygorpalopoli) July 28, 2022

Além do jornalista, outros perfis também entraram nesta cobertura on-line, o que aumentou a visibilidade do caso e a dimensão das polêmicas.

Supostos funcionários

Segundo relatos de funcionários a Ygor, a organização do UcconX não pagou trabalhadores pelos serviços prestados. "O evento simplesmente deu calote em todo mundo", contou.





A partir daí recusei o convite e a credencial para o evento - respondendo, inclusive, questionando o acontecimento.



O convite veio até mim pela minha produção de conteúdo nas redes vizinhas, sobre cinema, audiovisual, etc.



Mas percebi que não bastava recusar, era preciso expor. pic.twitter.com/5a2cZ6EOw7 %u2014 Ygor Palopoli (@ygorpalopoli) July 27, 2022 #eventogeek #ccxp #golpe %u266C som original - Ygor Palopoli @ygorpalopoli Esse talvez seja o maior golpe aplicado por um evento geek na história do Brasil. Vem entender do início. #ucconx



Além disso, um perfil chamado Hugo Melo alega ser ex- funcionário da empresa que trabalhou na organização da UcconX contou, em uma thread no Twitter, que não recebeu durante 3 meses de serviço e relatou série de negligências aministrativas do evento, como lançar o site para a compra de ingressos antes que esteja tudo confirmado e mentir que a feira estava com o primeiro lote esgotado.



Conforme Hugo, a UcconX está sendo planejada há um tempo, porém com muitos problemas internos, incluindo bullying com funcionários. Ele também cita que a empresta BBL está com problemas financeiros e outros servidores reclamam de falta de pagamento.



Por fim, ele conlui que várias postagens dele e outros funcionários que sairam do projeto foram apagadas como forma de "cobrir traços".

Para comemorar que a @ucconx entrou no top5 do TT nacional, resolvi fazer o exposed definitivo. Trabalhei no evento por 6 meses, entre julho de 21 e janeiro de 22, e vou contar tudo que vi, ouvi, e descobri sobre o evento de 19 para cá. Omitindo nomes, claro. Segue o %uD83E%uDDF5 %u2014 Hugo Melo (@hugoevmelo1) July 27, 2022 Galera, só pra explicar. A thread quebrou aqui, o resto está meio espalhado pela time-line, então vou ter que reescrever para que faça sentido aqui na estrutura. Segue então. Depois desses dois episódios, veio a pandemia e o projeto voltou para o zero. Apenas em 2021 retomaram %u2014 Hugo Melo (@hugoevmelo1) July 27, 2022



Outro perfil, no nome de Karla Thomaz também relatou uma situação parecida com a de Hugo em seu perfil. Ela disse que trabalhou na idealização e organização do evento mas saiu após a falta de pagamento. "A minha carreira e vida foram abaladas de um jeito que ainda não consegui recuperar", escreveu.



Demorei um pouco pra abrir meu perfil aqui, mas agora é necessário



Amanhã começa a @ucconx e tudo o que eu sinto é tristeza e frustração. Trabalhei por muito tempo na organização do evento e no final levei um golpe de meses sem receber. %u2014 Karla Tomaz (@akarlatomaz) July 27, 2022



Ao Estado de Minas, a empresa disse que as "reclamações são referentes a 2021", um período em que a UcconX não fazia parte da empresa BBL. "A BBL se solidariza e lamenta essa situação", pontua. Nota da organização Ao Estado de Minas, a empresa disse que as "reclamações são referentes a 2021", um período em que a UcconX não fazia parte da empresa BBL. "A BBL se solidariza e lamenta essa situação", pontua. "George Takei e Millie Bobby Brown testaram positivo para Covid-19 e não poderão viajar ao Brasil para participar do UcconX 2022. Takei estaria no festival nos dias 28 e 29 de julho e Millie nos dias 30 e 31 de julho. O teste faz parte do protocolo de segurança do UcconX, que está comprometido com a saúde dos artistas e do público que participará do festival, seguindo todas as recomendações de saúde da Organização Mundial de Saúde e do Governo de São Paulo. Os ingressos adquiridos para os painéis, VIP PASS, FAN PASS da Millie Bobby Brown e George Takei permanecem válidos e foram transferidos automaticamente para os painéis do Dacre Montgomery e Ian Somerhalder, respectivamente. Para solicitar o ressarcimento do ingresso e mais informações o UcconX disponibiliza o e-mail relacionamento@ucconx.com. Atrações UcconX Além das atrações internacionais – Rupert Grint, Dacre Montgomery e Ian Domerhalder – o UcconX, preocupado em oferecer uma experiência única para os fãs, contará com diversos nomes relevantes nos cenários nacional e internacional como Sandro Dias, Any Gabrielle, FalleN, Nobru, Cerol, Jottapê, Peter Clarke, Cassandra Ariel, entre outros. PAGAMENTOS A BBL, empresa one-stop-shop que opera desde 2018 no mercado de games e esports, adquiriu o UcconX (Universal Creators Conference Experience) em fevereiro de 2022 e não tem relação com o evento do passado. As reclamações são referentes ao período de 2021, que antecede a aquisição do UcconX pela atual organizadora. A BBL se solidariza e lamenta essa situação. ESTRUTURA A estrutura está 100% montada. Como todo início de festival, é normal que o movimento do público seja menor no primeiro dia. Vale destacar que o primeiro dia também é utilizado para eventuais ajustes"

O dia de estreia do evento UcconX (Universal Creators Conference Experience) foi recheado de críticas e acusações de golpe que dominaram as redes sociais nessa quarta-feira (27/07). A polêmica aumentou com depoimento de supostos funcionários que relataram casos de corrupção e descanso com trabalhadores e clientes durante a organização da festa.Em entrevista ao Estado de Minas, a organização nega o envolvimento desses trabalhadores com a gestora atual da UcconX, a BBL.A polêmica que envolve a feira de cultura pop, geek e gamer começou logo no primeiro dia do evento com o cancelamento da participação da atriz Millie Bobby Brown, em um comunicado, que foi deletado minutos depois e repostado. A justificativa foi de que a estrela de “Strangers Thing” contraiu COVID-19.