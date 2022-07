'Maratona de terror' é aprovada por público e fãs

O Cine Humberto Mauro recebeu no final de semana a mostra "Maratona do terror", com filmes do gênero exibidos em sequência ao longo de 30 horas. A exibição teve início na tarde de sexta-feira (22/7) e chegou ao fim na noite de sábado (23/7). Parte dos filmes foi exibida no jardim interno do Palácio das Artes, onde foi instalado um telão para as sessões da noite e da madrugada, quando foram exibidos clássicos como "À meia-noite levarei sua alma" (1964), de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, e "Edward mãos de tesoura" (1990), de Tim Burton.





Clássicos como "À meia-noite levarei sua alma" (1964), de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, estiveram na programação (foto: fcs/divulgação)

"Eu já tinha assistido a esse filme em outras oportunidades, mas aproveitei mais essa. 'Rocky' é um clássico que não perde a graça. Trata-se de um filme insuperável, que nem mesmo o próprio diretor ou até mesmo Tim Burton poderia repetir", afirma Lucas.





Ele elogia a organização do evento e gostou da forma como o telão externo foi posicionado. "Ficou como se fosse uma espécie de cinema e isso colaborou muito para a atmosfera do evento. Também gostei que, no intervalo dos filmes, um DJ tocava músicas. Então, ficou uma mistura de cinema com boate", ele pontua.





Essa não foi a primeira vez que Lucas compareceu a um evento desse tipo. Em 2018, ele também esteve em uma das mostras do Cine Humberto Mauro realizadas durante a madrugada. Na deste ano, no entanto, ele observa que o público cresceu. "Estava bem mais cheio, mas acho que é efeito da pandemia. As pessoas estão bastante entusiasmadas com a volta dos eventos e estão querendo explorar essas iniciativas que acontecem pela cidade", avalia.





ANIMAÇÕES





A analista fiscal Nubia Moreira, de 29, é um exemplo disso. Essa foi a primeira vez que ela esteve neste tipo de mostra e aproveitou para levar o filho, Augusto, de 10 anos. "Achei tudo muito lindo e bem-feito. Foi muito bom, ainda mais porque foram exibidos filmes do Tim Burton que eu gosto muito", ela diz.





Os dois assistiram às animações "Frankenweenie" (2012) e "O estranho mundo de Jack" (1993), este último com roteiro de Burton, mas dirigido por Henry Selick. "Ele (Augusto) nunca tinha visto esses filmes e ficou encantado, imitando os personagens. Hoje em dia, acho que eventos como esse são muito bem-vindos, ainda mais porque são gratuitos e adequados para as crianças. Eles nos ajudam a tirá-los das telas e dos videogames", pontua Nubia.





A artista Diu, de 26, acompanhou as projeções animadamente ao lado do namorado, Dede Santa Klaus, de 29. Ela contou que entrou em contato com o universo do terror por influência do irmão mais velho e se apaixonou pela obra de Burton quando assistiu ao filme "Edward mãos de tesoura" (1990). "É o mais famoso, não é?!", disse, embora levantando dúvidas sobre qual dos blockbusters do diretor impactou mais a cultura pop.

"Os fantasmas se divertem" (1988), filme no qual os espíritos são protagonistas, foi outro longa exibido

"Meu irmão sempre foi do meio do metal e me mostrou coisas mais obscuras", justificou, antes de dizer que as animações "A noiva cadáver" (2005) e "O estranho mundo de Jack" (1993) – sendo este seu filme preferido – a encantaram pela estética, personagens fortes e histórias que fogem do clichê.





A designer de ambientes Ester Ferreira, que levou o namorado Paulo Henrique para um "programa diferente", também disse que gostou de ver a animação de 1993. O gosto por cinema e arte levou Ester a fazer cursos sobre filmagem, cenografia e figurino. "O cinema ao ar livre fica um ambiente legal", elogiou.





Elogios também repetidos pela artista Diu, principalmente sobre a montagem do espaço. Quando questionados sobre quantos filmes planejavam ver, todos os entrevistados responderam, quase como se tivesse combinado, "o máximo possível".





PRÓXIMAS SESSÕES





Ao todo, a "Maratona do terror" exibiu 15 filmes, entre eles "Psicose" (1960), de Alfred Hitchcock; "Despertar dos mortos" (1978), de George A. Romero; e "A noiva de Frankenstein" (1935), de James Whale. A programação aconteceu em paralelo com a mostra "As origens de Tim Burton", que prossegue em cartaz até 4 agosto, com destaque para filmes dirigidos pelo cineasta até o início da década de 2010, com títulos voltados para o terror, a fábula e a fantasia.





A programação continua nesta terça (26/7), a partir das 15h, serão exibidos os filmes "A dupla de outro mundo" (1937), de Norman Z. McLeod; "Sweeney Todd: O barbeiro demoníaco da Rua Fleet" (2008) e "Batman: O retorno" (1992), ambos de Tim Burton; e "Batman, o homem-morcego" (1966), de Leslie H. Martinson.