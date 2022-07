Filho de Gonzaguinha e neto de Gonzagão, Daniel lança "Gonzaga"

Em "Gonzaga", cantor e compositor carioca Daniel Gonzaga traz canções autorais, além de clássicos do pai e avô (foto: Pino Gomes/Divulgação) Um trabalho para relembrar e conhecer. Assim o cantor e compositor carioca Daniel Gonzaga define seu novo projeto que chega às plataformas de streaming. O álbum digital e o vídeo-álbum “Gonzaga” (Biscoito Fino) traz 16 faixas, sendo seis autorais e o restante, composições do pai, Gonzaguinha (1945-1991), e do avô, Gonzagão (1912-1989). O registro traz ainda a participação especial de Paulinho da Viola.









Também participaram da gravação do show Nanan Gonzaga, irmã de Daniel, que divide os vocais em “Espere por mim, morena"; João Rabello, filho de Paulinho da Viola, que tocou violão ao lado do pai em “O que é o que é”; e Marcos Trança, em “Festa”. “Esse foi um show gravado ao vivo, sem qualquer correção e decidi chamar o projeto de ‘Gonzaga’ para atestar a minha continuação nessa questão familiar. E também trazer a loucura de ser um Gonzaga, com tantos anos de criatividade, ou seja, desde 1912, se for pegar por Gonzagão”, ressalta Daniel.

O músico ainda faz uma ressalva às gerações da família: “Agora, se for pegar por Januário, meu bisavô, é antes ainda. Então, é mais de um século de criatividade, de músicas, de propostas e de contribuições à música popular brasileira. Esse trabalho traz um apanhado de todos os meus sete discos lançados. Traz também algumas canções de meu pai, junto com participações de minha irmã, Nanan, e de Paulinho da Viola, além de algumas canções do meu avô.”

PARCERIA NO SAMBA

Daniel confessa que foi muito difícil escolher o repertório. “Há muita coisa que a gente já fazia nos shows, naquela época, quando foi gravada essa apresentação no Circo Crescer e Viver. Mas esse repertório foi sendo burilado ao longo da estreia, escolhendo músicas que funcionavam mais, que funcionavam menos, que a gente queria continuar tocando e alguns registros. Por exemplo, é difícil ver Paulinho da Viola tocar coisas de outras pessoas. Então, tê-lo cantando ‘O que, o que é’ comigo, que é um grande samba do meu pai, foi lindo. E isso é um registro raro. Não canto essa música nos meus shows, mas para registrar com Paulinho era preciso e foi uma honra para mim.”





“Espere por mim morena”, segundo Daniel, é outra música que não cantava nos shows e está no novo álbum. “Contei com a participação da minha irmã Nanan Gonzaga. Isso traz outro significado para essa música. Esse CD/DVD é cheio de significados. A gente foi levando o repertório e a história pra frente.”

TURNÊ

Daniel conta que está lançando esse trabalho agora e deve divulgá-lo até o fim do ano, fazendo turnê pelo país. “Mas sou uma pessoa que não para de produzir. Estou preparando dois álbuns de música brasileira, que devem ser lançados simultaneamente, porém no próximo ano. Os dois são de voz e violão. Ao mesmo tempo, estou produzindo um álbum de samba com Anastácia, cantora capixaba, radicada no Rio de Janeiro. Aliás, tenho composto com ela. Além disso, faço muita trilha para circo e, no momento, estou produzindo três."

Outra novidade é a mudança de cidade. “Acabei de me mudar para São Paulo", conta Daniel. "Agora é hora de sair para a estrada e fazer shows para divulgar o CD/DVD ‘Gonzaga’. Esse novo trabalho é um apanhado geral do que é ser Gonzaga, o que é essa história tão bonita e trazendo, basicamente, muita coisa nova, que é o meu material. Convido todo mundo para ouvir, relembrar e conhecer. Na verdade, esse é um trabalho para relembrar e conhecer. Todas as músicas foram rearranjadas por mim”, orgulha-se o músico.

REPERTÓRIO

» “NASCIMENTO” (Daniel Gonzaga)





» “PÉ DE SERRA” (Luiz Gonzaga) E “A VIDA DO VIAJANTE” (Hervê Cordovil & Luiz Gonzaga)





» “RIACHO DO NAVIO” (Zé Dantas & Luiz Gonzaga)





» “JANELA” (Daniel Gonzaga & Kiko Furtado)





» “LUZ” (Daniel Gonzaga)





» “ESPERE POR MIM MORENA” (Gonzaguinha)





» “JOÃO DO AMOR DIVINO” (Gonzaguinha)





» “A MORTE DO VAQUEIRO” (Luiz Gonzaga & Nelson Barbalho)





» “A VOLTA DA ASA BRANCA” (Zé Dantas & Luiz Gonzaga)





» “#40” (Daniel Gonzaga)





» “# 35” (Daniel Gonzaga)





» “O QUE É O QUE É” (Gonzaguinha)





» “FESTA” (Gonzaguinha)





» “DA VIDA” (Gonzaguinha)





» “ROENDO UNHA” (Luiz Gonzaga & Luiz Ramalho)





» “XOTE RELATIVO” (Daniel Gonzaga)





“GONZAGA”





Álbum digital e vídeo-álbum de Daniel Gonzaga

Biscoito Fino

Disponíveis nas plataformas digitais