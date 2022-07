Academia Mineira de Letras comemora centenário de revista em Ouro Preto

A edição comemorativa contará com um texto inédito sobre a infância do indígena, ambientalista, filósofo e poeta, Ailton Krenak , ocupante da cadeira 24 da AML (foto: Divulgação/Biblioteca Municipal de Ouro Preto) Em comemoração ao centenário da primeira edição da sua revista, a Academia Mineira de Letras (AML) transfere simbolicamente sua sede para a cidade histórica de Ouro Preto. Para marcar a data, será lançada neste sábado (23/7), a 81ª edição da Revista da Academia Mineira de Letras com 742 páginas divididas em dois dossiês – o primeiro dedicado à literatura africana em língua portuguesa e o segundo à poesia mineira indígena.

A edição comemorativa contará com um texto inédito sobre a infância do indígena, ambientalista, filósofo e poeta Ailton Krenak, que revisita em suas linhas, as lembranças da avó Laurita.

O dossiê sobre as Literaturas Africanas reúne 32 textos divididos em ensaios sobre os principais nomes da literatura em língua portuguesa de Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, entre os quais Craveirinha, Mia Couto, Paulina Chiziane, Odete Semedo, Ondjaki e Luandino Vieira.

A organização das obras sobre as Literaturas Africanas contou com a professora Nazareth Soares Fonseca e com o presidente da AML, Rogério Faria Tavares. A capa é assinada pelo artista Jorge dos Anjos e o texto da orelha é de autoria do escritor Edimilson de Almeida Pereira.

Expoente da literatura mineira

Primeira Revista da Academia Mineira de Letras, publicada em 1922, está disponível no site da instituição para baixar (foto: Reprodução/ AML)

Rogério Tavares conta que, desde a criação da Revista, em 1922, pelo então presidente e ouro-pretano Mario de Lima, foram publicados contos, crônicas, ensaios e poemas de centenas de escritores do estado e de fora dele.

As páginas da histórica revista já foram ocupadas pelos membros da academia Carlos Drummond de Andrade, Alaíde Lisboa e João Alphonsus.

Nesse sentido, Tavares aponta que, por meio do estudo da história da revista, é possível acompanhar a trajetória da vida literária mineira e conhecer seus principais expoentes, os movimentos literários mais relevantes, os temas mais abordados e as inquietações de cada época.

“É motivo de alegria saber que a publicação continua firme e forte, na plenitude de seu vigor, sempre divulgando a cultura e, em especial, a literatura mineira. A marca alcançada agora pela revista não é nada trivial. São raríssimas as revistas especializadas em literatura que duram tanto tempo. Isso é motivo de orgulho não só para a Academia, mas para todos nós", ressalta Tavares.

Dia de festa em Ouro Preto

O evento de lançamento do n° 81 da Revista, será neste sábado, às 11h, na Biblioteca Pública Municipal de Ouro Preto, localizada em um casarão histórico do século 18 (foto: Divulgação/Greiza Tavares)

O evento de lançamento do n° 81 da Revista, será neste sábado, às 11h, na Biblioteca Pública Municipal de Ouro Preto, localizada em um casarão histórico do século 18. Na ocasião, estará presente, o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo que também é membro da Academia Mineira de Letras – ocupante da cadeira 3.

De acordo com o diretor da Biblioteca Pública Municipal de Ouro Preto, Cleusmar Fernandes, a vinda da Academia Mineira de Letras para Ouro Preto vai de encontro da comemoração do 311 da fundação da cidade histórica e dos 150 anos de nascimento do escritor ouro-pretano, Alphonsus de Guimaraens, patrono da AML.

“Para Ouro Preto é um presente, no mês em que nossa cidade completa 311 anos, tornar-se a sede da Academia Mineira de Letras para celebrar o centenário de uma das publicações mais atentas e sensíveis ao fenômeno literário.”

A entrada e a distribuição da Revista são gratuitas. A partir de 25 de julho, a versão digital estará integralmente disponível no site da AML. Todas as edições também estão disponíveis para baixar.