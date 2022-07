Serro, em Minas, é cenário do filme 'A Pedra do Sino'

Os atores Barbara Luz e Bruno Caetano em cena do filme (foto: Luis Bocchino) Construções e fazendas dos séculos XVIII e XIX bem conservadas fizeram do Serro, no Alto Jequitinhonha, o local ideal para contar a história de amor entre o professor Júlio Cardoso e a moça de personalidade forte, Laura Vidal Barbosa, protagonistas do filme "A Pedra do Sino", segundo a diretora da trama, Elza Cataldo.

Ela ainda enfatiza as belezas naturais e as lindas paisagens, como as montanhas e lajeados do município, que foram muito explorados no longa metragem.



Em "A Pedra do Sino", de acordo com a produção executiva, participaram do longa 37 atores, entre elenco principal e secundário. Foram mais de 60 figurantes.





Destes, boa parte foram selecionados no próprio município para valorizar a população local.

A seleção se estendeu até a cidade vizinha Diamantina, e chegou em Minas Novas. O ator minasnovense, Sammer Lêgo, se diz muito feliz e empolgado.



Entre os artistas, também estão os veteranos do Grupo Galpão, Inês Peixoto, Eduardo Moreira e Teuda Bara.



A "Pedra do Sino" é uma produção da Persona Filmes em coprodução com a Scriptonita Filmes.



A previsão é que o longa seja lançado em 2023.