O Divirta-se Podcast desta sexta-feira (15/07) recebe Mac Lovio Solek, fundador do Festival Prime Rock Brasil, que retorna a Belo Horzionte neste sábado (16/07) com grandes nomes da música nacional - como Titãs,Capital Inicial, Nando Reis e Humberto Gessinger.









LEIA MAIS 09:47 - 01/07/2022 Coletivo Negras Autoras participa do Divirta-se Podcast desta sexta (1º/7)

09:32 - 24/06/2022 Divirta-se: Marcelo Costa, criador do festival I Love Jazz

12:28 - 17/06/2022 Divirta-se Podcast recebe o rapper Rogger Deff



Em 2018, criou o Prime Rock Brasil, o único festival de clássicos do rock nacional que está percorrendo o país. Um festival nascido em Curitiba e que ganha o país com edições já realizadas e marcadas em Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Salvador, Fortaleza entre outras.



Nesses 16 anos desde a fundação da Prime, já realizou aproximadamente 800 eventos. Projetos e Ideias para desenvolvimento do entretenimento, cultura, e esportes movimentam a vida deste empreendedor que tem orgulho em dizer que sua sede, sua família e sua história estão em Curitiba.



PRIME ROCK BRASIL DIVIRTA-SE PODCAST recebe Mac Lovio, do Prime Rock Brasil (foto: Jair Amaral/EM/DA)

Mac Lovio Solek é descendente de poloneses e nascido em Concórdia - SC. Ele passou sua infância em Pirai do Sul - PR e formou-se Técnico Agrícola em Ponta Grossa - PR.Em 2006, após quase uma década envolvido com baladas universitárias, ele fundou a Prime, uma das maiores produtoras de shows e eventos no Brasil. Com forte atuação no Paraná, e em estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, realiza uma média de 80 shows por ano, com os mais consagrados artistas nacionais e internacionais.Em 2018, criou o Prime Rock Brasil, o único festival de clássicos do rock nacional que está percorrendo o país. Um festival nascido em Curitiba e que ganha o país com edições já realizadas e marcadas em Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Salvador, Fortaleza entre outras.Nesses 16 anos desde a fundação da Prime, já realizou aproximadamente 800 eventos. Projetos e Ideias para desenvolvimento do entretenimento, cultura, e esportes movimentam a vida deste empreendedor que tem orgulho em dizer que sua sede, sua família e sua história estão em Curitiba.

O Prime Rock Brasil - edição BH está de volta! Depois do sucesso em 2019, quando recebeu mais de 25 mil pessoas, o festival será o primeiro grande evento do país a reunir alguns dos principais nomes da música brasileira no mesmo palco, comemorando 40 anos da época de ouro do rock nacional!



Os portões da Esplanada do Mineirão serão abertos às 11h30 e Nando Reis será o primeiro artista a subir ao palco, com show marcado para às 13h30. O line up de apresentações segue com Biquíni, Titãs, Humberto Gessinger, Paula Toller, Dado Villa-Lobos + Marcelo Bonfá tocando Legião Urbana, Capital Inicial e encerra com Paulo Ricardo.



Quem estiver no Camarote Secreto contará ainda com apresentações exclusivas, como as de Supla e Rodrigo Santos (Barão Vermelho) nos intervalos de shows do palco principal.



SERVIÇO:



PRIME ROCK BRASIL - 16/07/2022



Local: Esplanada do Mineirão



Ingressos no www.meep.com.br/primerock



Pista (5º lote): a partir de R$ 230 (meia entrada) e R$ 460 (inteira)

Camarotes Secreto (5º lote): a partir de R$ 380 (meia entrada) e R$ 760 (inteira) Lounge Prime (5º lote): a partir de R$ 790 (meia entrada) e R$ 1.580 (inteira)



Line-Up: Titãs, Capital Inicial, Paula Toller, Nando Reis, Humberto Gessinger, Biquíni, Paulo Ricardo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá tocam Legião Urbana



Camarote Secreto: Supla e Rodrigo Santos (Barão Vermelho)



Mais informações: instagram.com/primerockbrasil.bh ou Whatsapp (31) 99813 1550