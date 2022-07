Roberto Carlos se irrita e manda fã calar a boca; assista

As pessoas fazem loucuras para chamar a atenção de seus ídolos, mas nem sempre isso pode terminar bem. Durante um show do rei Roberto Carlos, nessa quarta-feira (13/7), no Rio de Janeiro, um fã gritou para o cantor no meio da música e o desconcentrou.

Durante “Como é grande o meu amor por você”, Roberto se irritou e chegou a mandar o fã “calar a boca”.





É uma tradição ele distribuir rosas durante as últimas canções, mas algumas pessoas extrapolaram.

Enquanto ele se apresentava, elas ficaram gritando: “Eu te amo”, “casa comigo”, “me dá uma rosa”.

Vídeo de Roberto Carlos xingando fã repercute nas redes sociais (foto: Claudia Schembri/Divulgação)





Ao "G1", o assessor do cantor comentou sobre o momento.

"Você vê que tem um falatório, um cara fala alguma coisa, e ele tentando cantar, mas ele não consegue, está atrapalhando ele", disse.





Segundo o funcionário, Roberto Carlos adicionou uma canção ao repertório do show, “Cavalgada", que precisa da colaboração do público para se concentrar.

No entanto, as pessoas começaram a se aproximar do palco e ele pediu: “Essa é uma música mais suave. Ele falou: 'Já que vocês vieram antes da hora, façam silêncio.' Foi o mesmo que nada, continuaram gritando", ressaltou.





"Por ele ser perfeccionista, preparou com muito carinho aquele número. Aí quando viu que não ia conseguir entregar do jeito que idealizou, ficou um pouco triste", concluiu o assessor.

Várias pessoas se surpreenderam com o momento e o vídeo repercutiu nas redes sociais. Confira as reações:

queria muito saber quem foi o herói que emputeceu o roberto carlos %u2014 fellipe (@fmariano__) July 15, 2022

hoje eu tô só o Roberto Carlos %u2014 Polidoro (@babypolidoroo) July 15, 2022

Vê Roberto Carlos faltando paciência me representa em várias partes do meu dia %uD83D%uDE02 %u2014 Mayara (@Mayaradiiasarj) July 15, 2022

A paciência do Roberto Carlos me representa. %u2014 Priscilla Garreto (@prigarreto) July 15, 2022