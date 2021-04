Roberto Carlos celebra 80 anos e ganha homenagens de fãs famosos

Roberto Carlos celebra seus 80 anos com várias homenagens (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)







Roberto Carlos celebra seus 80 anos com várias homenagens. Uma delas vem do Itaú Cultural. Em depoimentos gravados especialmente para a data, os cantores Tom Zé, Zeca Baleiro, Odair José, Iara Rennó, Erika Martins e Ronnie Von revelam as canções favoritas do repertório do Rei, além das lembranças marcantes que têm dele. Todas as músicas escolhidas pelos convidados estão disponíveis na playlist criada na conta do Itaú Cultural no Spotify. Confira em Nesta segunda-feira (19/4),celebra seuscom várias homenagens. Uma delas vem do Itaú Cultural. Em depoimentos gravados especialmente para a data, os cantores Tom Zé, Zeca Baleiro, Odair José, Iara Rennó, Erika Martins e Ronnie Von revelam as canções favoritas do repertório do Rei, além das lembranças marcantes que têm dele. Todas as músicas escolhidas pelos convidados estão disponíveis na playlist criada na conta do Itaú Cultural no Spotify. Confira em https://open.spotify.com/user/itaucultural





“Quando penso nele, antes de qualquer coisa, penso em como é bom cantor. O Roberto afinado, preciso, econômico. E me lembro das férias que passávamos em Arari, interior do Maranhão, ouvindo os discos que saíam sempre em dezembro”, conta Zeca Baleiro. Odair José, que elegeu a canção “Quero que vá tudo pro inferno” como a sua preferida, é saudosista ao falar sobre sua relação com o aniversariante. “Pensar no Roberto é lembrar da minha juventude, dos meus primeiros sonhos e de como foram maravilhosas aquelas tardes de domingo.”





Memórias afetivas sobre Roberto Carlos foram reveladas também por Regina Casé, Fernanda Gentil, Sarah Oliveira e o poeta Sérgio Vaz, além dos atores Áurea Maranhão e Gabriel Leone. O jornalista Jotabê Medeiros, prestes a lançar o livro “Roberto Carlos – Por isso essa voz tamanha” (Todavia), chama a atenção para a versão original de “As curvas da estrada de Santos”, destacando como ela representa “um arranjo ardido e desafiador” no repertório do músico. Já artista plástica Beatriz Milhazes vai reapresentar a gravura que fez especialmente para celebrar os 50 anos de carreira do Rei, em 2009.





Fãs do Rei também poderão conferir um episódio de 2012 da radioweb “Estéreo Saci”, do Itáu Cultural, sobre a história da “Jovem Guarda”, programa da TV Record apresentado pelo trio Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa, que fez muito sucesso nos anos 1960. Ele é apontado como precursor do movimento musical Jovem Guarda, fundamental para o pop brasileiro, que lançou nomes como Ronnie Von, além de influenciar a moda e o comportamento de uma geração. Depoimentos e programação completa: www.itaucultural.org.br.