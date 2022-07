Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e 14 Bis retomam 'Encontro marcado'

Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e 14 Bis vão tocar clássicos da MPB nas apresentações no Palácio das Artes (foto: Paulo Ty/Divulgação)

Quarenta anos de carreira, sete amigos no palco e sucessos da MPB. Essa é a apresentação de “Encontro marcado”, show que Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e 14 Bis apresentam na próxima sexta-feira (15/7) e sábado (16/7), no Grande Teatro Palácio das Artes, com ingressos a partir de R$ 35 (meia-entrada) e vendas pela plataforma Eventim. No início dos anos 1970, Sá & Guarabyra convidou Venturini para participar da gravação do primeiro disco da dupla lançado desde a saída do parceiro Zé Rodrix. “Nunca” promoveu o encontro de Flávio com O Terço, que se tornaria o embrião do 14 Bis com a formalização da parceria entre Flávio e Vermelho, em composições como “Espaço branco”, que O Terço gravou para um festival de música.