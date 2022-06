Exposição 'Por onde andei', de Adenor Gondim, mostra o poder da fé na Bahia

Tradição religiosa, com suas coloridas bandeirinhas, expressa a resiliência do povo humilde, acredita Adenor Gondim (foto: Adenor Gondim/divulgação)

"A partir da fé dessas pessoas, cheguei a me aproximar de Deus e acreditar na possibilidade de uma vida melhor. Com toda a miséria que você está vendo acontecer, o povo está firme, solidário, irmanado. Um ajudando o outro o quanto é possível. Essa é a grande lição'' Adenor Gondim, fotógrafo







A religiosidade sincrética do povo humilde da Bahia inspira o trabalho de Adenor Gondim, convidado do projeto Foto em Pauta desta quinta-feira (30/6), no Café do Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade.









Adenor se diz honrado em exibir suas imagens no Memorial. Afirma que não se vê como artista, mas fotógrafo de rua buscando retratar com olhar diferenciado “uma reza, um canto ou um encanto”. Adenor Gondim deixa álbuns em vilarejos

A exposição “Por onde andei” e outros projetos do baiano são levados também a pequenas vilas e cidades onde ele trabalhou. Um álbum de fotografias é deixado como memória de cada lugar.





Ao se dedicar à religiosidade popular, Adenor diz ter conseguido perceber o divino. “A partir da fé dessas pessoas, cheguei a me aproximar de Deus e acreditar na possibilidade de uma vida melhor. Com toda a miséria que você está vendo acontecer, o povo está firme, solidário, irmanado. Um ajudando o outro o quanto é possível. Essa é a grande lição”, afirma. E destaca “a generosidade e a beleza da preparação do povo para a relação com o Sagrado”.





Adenor chama a atenção para a linguagem gestual e mimética desenvolvida pelo fotógrafo popular que trabalha a linha documental.



“O olho fala mais que a boca. A boca fala muito mais que a palavra. É uma relação belíssima, de bom gosto e afeto. Meu trabalho é um trabalho afetuoso. Para mim, sem isso, não tem fotografia”, comenta.





O baiano desenvolve também trabalho sobre a religiosidade indígena na comunidade de Piriri, no Norte da Bahia, visitada por ele desde o final da década de 1990. Hoje em dia, restam ali um farol, um idoso e a curiosidade de Adenor de fotografá-los.







Proibição da família instigou Adenor a fotografar

Herança africana tem profundas marcas no Brasil profundo retratado por Adenor Gondim (foto: Adenor Gondim/divulgação) Criado em família batista na cidade de Ruy Barbosa, Adenor Gondim diz que a proibição em participar de festas católicas e afrodiaspóricas foi determinante para a opção de fotografar essas manifestações. “São trabalhos com o peso do coração. Ali só tem alma”, garante.





A exposição do baiano vai ficar em cartaz no Café do Memorial Vale até 18 de agosto.





Depois de edições on-line por causa da pandemia, o projeto Foto em Pauta retoma as atividades presenciais. Coordenado pelo fotógrafo e professor Eugênio Sávio, ele trouxe a BH cerca de 100 autores, desde 2004.

FOTO EM PAUTA

Abertura da exposição “Por onde andei”, com fotos de Adenor Gondim. Nesta quinta-feira (30/6), às 19h, no Café do Memorial Minas Gerais Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários). Entrada franca, com retirada de ingressos a partir das 18h (limitados a um par por pessoa).

